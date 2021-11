Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch für das EV-Unternehmen Rivian würden die Bäume nicht in den Himmel wachsen - zumindest kurz nach Handelseröffnung an der NASDAQ. Die Aktie des Börsenneulings verliere mehr als neun Prozent und kaschiere damit einen Teil der Vortagesgewinne. Noch sei das Unternehmen aber höher bewertet als Volkswagen.Die Rivian-Aktie stoße seit dem Börsengang bei Investoren auf großes Interesse, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV) bei den Verbrauchern weiter steige. Rivian müsse jedoch noch ein nachhaltiges Geschäftsmodell vorweisen. Für das dritte Quartal erwarte das Unternehmen außerdem einen Umsatz von nicht mehr als einer Million Dollar.An der Börse werde Rivian trotzdem mit rund 133 Milliarden Dollar bewertet. Es sei damit die teuerste Firma ohne Umsatz. Die Anleger würden auf starke Absatzzahlen in der Zukunft hoffen, die vor allem von Amazon ausgehen sollten.Gut möglich, dass die Aktie weiter steigt, die Volatilität wird hoch und nichts für Anleger mit schwachen Nerven sein, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)