Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

58,85 USD -9,07% (11.02.2022, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (13.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Die Rivian-Aktie komme nach wie vor nicht in die Gänge. Zwar habe sie den massiven Kursverlust zuletzt etwas eindämmen können, eine Trendwende sei aber nicht gelungen. Auch die Meldung, dass der Milliardär George Soros mehrere Millionen Aktien des Elektroautobauers gekauft habe, habe den Kurs am Freitag nicht stützen könen.Für gut 2 Mrd. USD habe Soros Fund Management im vierten Quartal 2021 Rivian-Aktien erworben. Wie aus am Freitag veröffentlichten Wertpapierunterlagen hervorgehe, umfasse die Position damit fast 20 Mio. Aktien.Mit dem seit Mitte November anhaltenden Absturz der Aktie sei Soros‘ Rivian-Position bis Freitagabend auf knapp 1,17 Mrd. USD zusammengeschrumpft. Unter anderem hätten verfehlte Produktionsziele den Kurs belastet.Rivian brauche dringend Erfolgsmeldungen beim Hochfahren der Produktion. Dass dies meist nicht ohne Stolpersteine möglich sei, sei bereits den Konkurrenten Tesla und Lucid Motors zu beobachten gewesen. "Der Aktionär" rate weiter vom Kauf der Rivian-Aktie ab, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2022)