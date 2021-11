DER AKTIONÄR habe davor gewarnt, dass die EV-Aktien enorm volatil sein würden. Die Bewertungen seien jedenfalls jenseits von Gut und Böse und würden enormes Rückschlagspotenzial bergen. Sollte die Stimmung einmal kippen, seien massive Verluste zu erwarten. Bei Lucid hatten wir gestern schon dazu geraten, dass investierte Anleger die Hälfte verkaufen und den Rest laufen lassen, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 18.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

127,455 USD -12,74% (18.11.2021, 17:33)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (18.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Auf die Party folge der Kater. Schneller als gedacht würden sich die Investoren aus den Highflyern der letzten Tage, den Elektroautobauern, zurückziehen.Sowohl die Aktien von Rivian als auch die von Lucid Motors und Canoo würden zur Stunde etwa zwölf Prozent im Minus notieren. Noch schlimmer treffe es den Hersteller von solarbetriebenen Elektrofahrzeugen, Sono Motors. Dessen Kurs stehe nach anfänglichen Gewinnen inzwischen bei einem Minus von rund 16 Prozent.Einzig Tesla stemme sich gegen den allgemeinen Trend. Der EV-Pionier und unangefochtene Branchenprimus setze seine Erholungsbewegung fort und nähere sich der 1.100-Dollar-Marke.Mit dem Kurssturz heute sinke die Bewertung auf 108 Mrd. Dollar. Der Börsenwert verzeihe keine Aussetzer in den kommenden Quartalen. Sollte das Unternehmen die hohen Erwartungen nicht erfüllen können, würden massive Verluste drohen.Vor solchen habe Morgan Stanley bei Lucid Motors gewarnt. Die EV-Firma sei rund 75 Mrd. Dollar wert, das entspreche dem 30-fachen Umsatz, der für 2024 erwartet werde. Morgan Stanley befürchte, dass der Hersteller des Lucid Air die ambitionierten Erwartungen nicht erreiche und bis zu 70 Prozent fallen könne.