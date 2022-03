Die Aktien von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) (+8,6%) sowie BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (+12,0%) und dessen Impfstoffpartner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) (+3,9%) hätten von den wieder ansteigenden Corona-Fallzahlen profitiert. Pfizer und Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) (+0,7%) hätten zudem angekündigt, dass sie ihre Medikamenten-Lieferungen nach Russland aus humanitären Gründen nicht einstellen würden, sehr wohl jedoch die übrigen, für die Versorgung nicht-essenziellen Investitionen, stoppen würden.



Der taiwanische Zulieferer Foxconn (ISIN: KYG3R83K1037, WKN: A2DT6V, Ticker-Symbol: 0FJ) habe wegen des Lockdowns zwei Werke in Shenzhen vorübergehend schließen müssen, was die Apple-Aktie (-2,7%) unter Druck gebracht habe.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) habe anlässlich der Präsentation der Ergebnisse für 2021 auch den im Februar angehobenen Ausblick für das Jahr 2022 bestätigt. Gleichzeitig habe das Unternehmen darauf hingewiesen, dass sich der Krieg zwischen der Ukraine und Russland sowie die Sanktionen gegen Russland auf ihr Geschäft auswirken könnte. Davon könnten nicht nur Lieferverträge betroffen sein, wie der mit Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY), sondern auch Pensionsrückstellungen, die im Falle einer langanhaltentenden Aktienmarktkrise aufgewertet werden müssten. Gleichzeitig habe sich RWE im abgelaufenen Jahr als sehr erfolgreich gezeigt. Die Ziele und die Markterwartungen seien mit einem bereinigten EBITDA von EUR 3,65 Mrd. und einem bereinigten Nettogewinn von EUR 1,57 Mrd. übertroffen worden und die Nettoverschuldung sei auf unter Null gesunken. Die Dividende betrage EUR 0,90 je Aktie. (15.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) (-4,7%) will für den Erwerb der übrigen 49% an der kanadischen Turquoise Hill (ISIN: CA9004352071, WKN: A2QEV1, Ticker-Symbol: IHM1) USD 2,7 Mrd. hinblättern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aktuell halte man 51%. Turquoise Hill wiederum halte 66% an einer der weltgrößten Kupfermine in der Mongolei, der sogenannten Oyu Tolgoi-Mine. Die übrigen 34% halte die mongolische Regierung. Das Angebot von USD 34 j Aktie ergebe einen Aufschlag von 32% zum Freitags-Schlusskurs der Turquoise Hill-Aktie, was auch dem gestrigen Kursplus des Zielunternehmens entsprochen habe.