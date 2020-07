XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

52,55 EUR -2,12% (22.07.2020, 12:00)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

4.789,00 GBp -1,16% (22.07.2020, 12:02)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (22.07.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) von 46,50 GBP auf 49,00 GBP.Die Rohstoffproduktion für das Q2/2020 habe kein einheitliches Bild gezeigt. Aber beim mit Abstand wichtigsten Rohstoff des Konzerns - Eisenerz - habe Rio Tinto einen Produktionsanstieg (anteilig: +5% y/y) ausgewiesen. Für das H1/2020 habe sich produktionsseitig - wie in Q2 - kein eindeutiges Bild gezeigt. Die realisierten Rohstoffpreise hätten in H1/2020 mit Ausnahme von Eisenerz (Stagnation) unter dem Vorjahresniveau gelegen.Die Absatz- und Produktionsziele für das Gesamtjahr 2020, die keine einheitliche Tendenz (y/y; bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Zielsetzungen) aufweisen würden, seien durchweg bestätigt worden. Die Zielerreichung (bezogen auf den jeweiligen Mittelwert) zur "Halbzeit" bewege sich zwischen 40% und 53%. Die Kostenziele für 2020 seien bestätigt worden. Das Investitionsbudget sei hingegen erhöht worden (2020e: 6 (zuvor: 5-6) Mrd. USD; 2021e/2022e: jeweils rund 7 (zuvor: 6,5) Mrd. USD). Negative Nachrichten habe Rio Tinto bezüglich der Kupfer- und Gold-Mine Hugo Dummett North (Mongolei) der Tochter Oyu Tolgoi vermelden müssen (wegen neuem Minendesign geringere Rohstoffreserven/-ressourcen)).Die Prognosen von Diermeier hätten Bestand (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 5,61 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 4,61 USD). Der Analyst sehe wieder ein erhöhtes Risiko einer Preiskorrektur bei Eisenerz (3 Monate: +28%).