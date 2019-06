London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (21.06.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc.Der Rohstoffkonzern habe aufgrund von operativen Schwierigkeiten in Westaustralien (Pilbara) die Auslieferungs-Guidance für seinen mit Abstand wichtigsten Rohstoff - Eisenerz - erneut gesenkt. Demnach wolle Rio Tinto im laufenden Geschäftsjahr aus der Region Pilbara 320 bis 330 (zuvor: 333-343; Gj. 2018: 338) Mio. Tonnen Eisenerz liefern. Es sei die zweite Senkung der Zielsetzung für das laufende Jahr. Zudem stehe die Kosten-Guidance (bisher: 13-14 (Gj. 2018: 13,3) USD je Tonne) unter Revision. Gleichzeitig dürfe der brasilianische Rivale Vale (weltgrößter Eisenerzproduzent) nach einer Gerichtsentscheidung die Brucutu-Mine (Jahresproduktion: 10 Mio. Tonnen) wieder in Betrieb nehmen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Rio Tinto-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei 48 GBP belassen. (Analyse vom 21.06.2019)