Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (15.02.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Rio Tinto-Aktie (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) ist aufgrund der starken Rohstoffnachfrage und der relativen Vorteile gegenüber den Konkurrenten nach wie vor aussichtsreich, so Alexander Bosch in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News.Automation und Robotik, Digitalisierung, fahrerlose Mobilitätstechnologien - das alles würde man zunächst bei den Minenunternehmen nicht unbedingt vermuten. Dennoch sei es zumindest bei den fortschrittlichen Minenunternehmen ein wichtiger Treiber der Entwicklung. Rio Tinto setze bereits das selbstentwickelte "AutoHaul"-System zwischen den Minen und den Verarbeitungsbetrieben bzw. Seehäfen ein und werde voraussichtlich bis Ende 2018 alle Schienentransporte ohne Fahrer durchführen.Das senke die Kosten und erhöhe die Auslastung. Weiterhin würden Unfälle mit gesundheitlichen Schädigungen der Angestellten reduziert. Darüber hinaus senke es signifikant Verzögerungen beim Transport.Das Management nenne Gesundheits- und Sicherheitsaspekte mit an erster Stelle der wichtigsten Prioritäten. Und tatsächlich sei die Anzahl von Verletzungen bei Rio Tinto kontinuierlich gesunken. Die Unfälle hätten sich in den letzten zehn Jahren mehr als halbiert und lägen nun bei weniger als der Hälfte im Vergleich zu einer Peer-Group von 23 Minenunternehmen. Auch die Umweltsicherheit werde inzwischen sehr viel ernster genommen. Katastrophenprävention durch Eliminierung von Prozessrisiken, aber auch die Vermeidung von Übermüdungserscheinungen bei den Mitarbeitern seien Gegenstand der Initiativen.Die innovativen neuen Technologien würden über die gesamte Wertschöpfungskette eingesetzt. Das fange beim Einsatz von digitalen geologischen Untersuchungen an, denn die Prospektoren seien heute kaum noch mit dem Hammer in der Hand im Feld aktiv, sondern würden an Computern sitzen und mit spezifischen Software-Programmen die Erzkörper analysieren. Bereits 2008 habe Rio Tinto die "Mine of the Future"-Initiative gestartet, bei der Automation ein wesentlicher Bestandteil sei.Das weitsichtige Planen zahle sich für die Aktionäre aus. Im ersten Halbjahr 2017 habe Rio Tinto 40% der Cash-Generierung durch operative Gewinne und Veräußerungen als Dividende und über Aktienrückkäufe an die Aktionäre verteilt. Die Peer-Group aus Anglo American, BHP, Glencore und Vale liege durchschnittlich bei gerade 14%.Durch Produktivitätssteigerungen wolle Rio Tinto bis 2021 jährlich 1,5 Mrd. US-Dollar an zusätzlichem Cashflow generieren. Die Beträge stünden für weitere Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen zur Verfügung. Beispiele für einen effizienteren Produktionsprozess seien eine Steigerung von 6% bei der Ladung der Trucks gegenüber 2016 und eine Steigerung der Auslastung der Trucks von 7%. Hier sei das Ziel, dass diese 75% der Zeit in Betrieb seien.Rio Tinto setze außerdem Drohnen zur Überwachung ein. Manche Minen würden von fernen Mitarbeitern digital gesteuert. 2016 sei ein Datencenter eingerichtet worden. Robotik und Künstliche Intelligenz seien heute nicht mehr wegzudenken. "Predictive Analytics" würden zu überraschenden Erkenntnissen und entsprechende Optimierungsmaßnahmen zu raschen Verbesserungen führen.Doch wo Licht sei, da sei auch Schatten. Obwohl Rio Tinto einerseits mehrere Auszeichnungen im Bereich Corporate, Social and Environmental Responsibility erhalten habe, gebe es andererseits mehrere Sammelklagen vor US-Gerichten bezüglich Korruption in Guinea und der Desinformation der Investoren. Die SEC habe nach gründlichen Ermittlungen Klage gegen Rio Tinto eingereicht wegen einer 3,7-Mrd.-US-Dollar-Akquisition einer Kohleressource in Mozambique 2011, die später für 50 Mio. US-Dollar verkauft worden sei. Die Abschreibung von 3 Mrd. US-Dollar sei zu spät erfolgt, um den Erfolg einer großen Anleiheemission in den USA nicht zu gefährden.