Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (07.02.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Bergbauriesen wie Rio Tinto hätten schwierige Jahre hinter sich: Eine nachlassende Nachfrage nach Eisenerz, Kupfer und anderen Industriemetallen bei ausgeweitetem Angebot habe längere Zeit für niedrige Preise gesorgt. Jetzt würden sich die Preise erholen und Aktionären einen wahren Dividendenregen bescheren.Die Gewinnmaschine laufe wieder wie geschmiert: Rio Tinto habe im abgelaufenen Jahr den Umsatz um 18% auf 40,0 Mrd. USD gesteigert. Das EBITDA sei um 38% auf 18,6 Mrd. USD gestiegen (wodurch sich die EBITDA-Marge auf stattliche 44% verbessert habe). Der Sondereffekte und Währungseinflüsse bereinigte Gewinn sei um satte 70% auf 8,6 Mrd. USD gewachsen. Die Nettoverschuldung habe ferner von 9,6 auf 3,8 Mrd. USD kräftig verringert werden können.Im Zuge der erfreulichen Ergebnisentwicklung habe CEO Jean-Sebastien Jacques angekündigt, dass die Ausschüttungsquote auf knapp 70% wachsen solle. So würden die Anteilseigner für das Gesamtjahr 2017 eine Dividende von 2,90 USD erhalten - mehr als die Marktteilnehmer bisher erwartet hätten. Nachdem im Herbst bereits knapp 1,10 USD ausgeschüttet worden seien, sollten sich die Aktionäre im April auf weitere 1,80 USD je Anteilschein freuen (Ex-Tag hierfür sei der 1. März, Anleger müssten die Aktie also spätestens am 28. Februar kaufen, um in den Genuss der Auszahlung zu kommen). Für den Herbst würden Analysten zudem mit einer Halbjahresdividende von knapp einem USD rechnen, womöglich übertreffe Rio Tinto dann aber auch wieder die Dividendenschätzungen.Neben der üppigen Dividende verwöhne das Unternehmen die Aktionäre indes mit einem Aktienrückkaufprogramm. Leisten könne es sich ohne größere Probleme: Die Eigenkapitalquote liege bei knapp 54%, die Nettoverschuldung bei 3,8 Mrd. USD, was bei einem für 2018 erwarteten EBITDA von 18 Mrd. USD relativ leicht beherrschbar sei.Anleger können daher zugreifen und sollten dabei die Rio Tinto-Aktie kaufen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Hier sei das Handelsvolumen deutlich höher und es erfolge kein Quellensteuerabzug. Der Stoppkurs sollte bei 36,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link