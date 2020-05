Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) weiterhin zu kaufen.Ringmetall habe gestern Zahlen für Q1 2020 vorgelegt, die trotz der insbesondere ab Mitte März grassierenden "Corona-Krise" eine starke Entwicklung zeigen würden. Dies stütze die Annahme des Analysten, dass sich das Geschäftsmodell, begünstigt durch die jüngsten Akquisitionen im Inliner-Bereich, mittlerweile deutlich robuster gegenüber konjunkturellen Schwankungen darstelle. Die Guidance erscheine vor diesem Hintergrund weiterhin realistisch.Der Konzernumsatz sei trotz des dämpfenden Effekts geringerer Stahlpreise um 13,0% yoy auf 33,8 Mio. Euro gestiegen. Das Wachstum sei dabei allein vom Segment Industrial Packaging getragen worden (+14,4% yoy), das neben den Umsatzbeiträgen der im Vorjahr noch nicht konsolidierten Töchter Tesseraux und Sorini (+13,9% yoy) auch eine beachtliche organische Entwicklung aufgewiesen habe (+5,7% yoy). Im Bereich Industrial Handling hätten die Erlöse mit 3,0 Mio. Euro zwar stagniert, dies werte der Analyst angesichts des äußerst schwierigen Marktumfelds im Maschinenbausektor sowie der in den Vorquartalen deutlich rückläufigen Umsätze jedoch als positives Zeichen.Das EBITDA habe überproportional zugelegt und sei mit 3,8 Mio. Euro um 30,0% höher ausgefallen als im Vorjahr. Die EBITDA-Marge sei auf 11,2% (vs. 9,7% in Q1 2019) gestiegen. Im Kerngeschäft Industrial Packaging habe Ringmetall mit 13,0% sogar die höchste Profitabilität der letzten fünf Quartale erzielt, was neben dem etwas margenstärkeren Inliner-Geschäft auch auf einen effizienteren Einsatz von Zeitarbeitskräften sowie Operating Leverage-Effekte zurückzuführen sein dürfte. Höhere Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (PPA; MONe: ca. 0,2 Mio. Euro) infolge der jüngsten Akquisitionen hätten den Margenanstieg auf EBIT-Level jedoch leicht abgeschwächt. Mit 2,3 Mio. Euro habe das operative Ergebnis dennoch ebenfalls deutlich über Vorjahr (+27,4% yoy) gelegen.Wenngleich die hohe Dynamik aus Q1 im weiteren Jahresverlauf und insbesondere im von der Corona-Pandemie stärker betroffenen Q2 abnehmen sollte, spreche derzeit vieles für ein Erreichen der Guidance. Die damit zum Ausdruck kommende stärkere Ausgewogenheit der Kundenstruktur untermauere die Attraktivität des Investment Cases grundsätzlich.Nach Überarbeitung des Modells bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, daher das Rating "kaufen" sowie das Kursziel von 3,60 Euro für die Ringmetall-Aktie. (Analyse vom 08.05.2020)