Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (14.06.2019/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) weiterhin zu kaufen.Ringmetall habe am Mittwoch die Akquisition eines weiteren Herstellers von Fassinnenhüllen und verwandter Komponenten im Verpackungsbereich bekannt gegeben. Damit baue das Unternehmen sein komplementäres Produktangebot sukzessive aus.Mit Wirkung zum 1. Juli 2019 übernehme Ringmetall 100% der Tesseraux Spezialverpackungen GmbH mit Sitz in Bürstadt (Südhessen). Tesseraux fertige mit derzeit rund 50 Mitarbeitern vor allem Inliner (u.a. Rundbodenbeutel) aus Kunststoff und Aluminium zur Abfüllung, Lagerung sowie zum Transport von Flüssigkeiten oder pulverförmigen Medien. In 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz von ca. 8 Mio. Euro erzielt und wachse etwas stärker als Ringmetalls Kerngeschäft. Die EBITDA-Marge liege bei rund 13% und damit über dem aktuellen Konzernniveau sowie der des Inliner-Herstellers Nittel (zum 1. Januar übernommen), was u.a. auf einem besseren Produkt-Mix beruhe.Der nicht genauer bezifferte Kaufpreis entspreche nach Angaben Ringmetalls einem EBITDA-Multiple auf dem Durchschnittsniveau der vergangenen Akquisitionen. In der Regel akquiriere der Vorstand zu EBITDA-Multiples von 5 bis 6x. Die Übernahme von Nittel sei hingegen zu einem höheren Multiple erfolgt, da der Ergebnisanteil ihrer Auslandstöchter ins Beteiligungsergebnis einfließe. Speck schätze den Kaufpreismultiple der jetzigen Transaktion daher auf ca. 6,5x EBITDA, was einer Zahlung von rund 7,0 Mio. Euro entsprechen dürfte. Dies erscheine Speck aufgrund der hohen Profitabilität und der strategischen Bedeutung der Übernahme angemessen. Die Finanzierung stelle Ringmetall über frei verfügbare Kreditlinien sicher.Mit Veröffentlichung vorläufiger H1-Zahlen im August werde Ringmetall die Guidance um die Effekte der Tesseraux-Akquisition anpassen. Speck habe seine Prognosen bereits jetzt entsprechend aktualisiert. Da sich nach Angaben des CEOs im gestrigen Conference Call das Marktumfeld im Verlauf von Q2 wieder aufgehellt habe, sehe Speck derzeit keine Veranlassung, seine Erwartungen hinsichtlich der organischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung zu revidieren.Ringmetall habe nach Erachten des Analysten eine gute Akquisition getätigt und baue die Wettbewerbsposition weiter aus.Da marktseitig kurzfristig wohl kein schärferer Einschnitt droht, sieht Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, den erneuten Kursrücksetzer als gute Kaufgelegenheit. Das Kursziel laute weiterhin 4,50 Euro. (Analyse vom 14.06.2019)