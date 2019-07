Nach Anpassung der Prognosen senkt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG das Kursziel auf 3,30 Euro (zuvor: 4,50 Euro) und stuft die Aktie von "kaufen" auf "halten" ab. (Analyse vom 22.07.2019)



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (22.07.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) von "kaufen" auf "halten" herunter.Nach Gewinnwarnungen u.a. von BASF und FUCHS PETROLUB sowie einer erneuten Senkung der Jahresprognose des Branchenverbands habe sich das Sentiment im Chemiesektor zuletzt deutlich verschlechtert. Speck gehe davon aus, dass die derzeit abflauende Konjunktur mit etwas zeitlichem Abstand auch bei Ringmetall Spuren hinterlassen werde.Prognosesenkung wichtiger Branchenvertreter: Bereits Anfang Juli habe der Verband der Chemischen Industrie (VCI) nach schwachen Branchendaten im ersten Halbjahr (Produktion -6,5% yoy; Umsatz -4% yoy) seine Erwartungen für 2019 erneut leicht revidiert. Der Verband gehe auf Gesamtjahressicht nunmehr von einem Produktionsrückgang i.H.v. 4% aus (zuvor: -3,5%). Kurz darauf habe darüber hinaus der Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB aufgrund der insbesondere im Juni weiter anhaltenden globalen Marktschwäche bekannt gegeben, seine 2019er Ziele eines Umsatzwachstums zwischen 2 und 4% sowie eines EBIT-Rückgangs von lediglich 5 bis 8% nicht erreichen zu können.Eine aktualisierte Guidance werde das Unternehmen im Rahmen des H1-Berichts am 1. August vorlegen. Am 8. Juli sei eine massive Gewinnwarnung von BASF gefolgt. Der weltweit führende Chemiekonzern erwarte vor dem Hintergrund der weltweiten Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und der Industrieproduktion im laufenden Jahr nun einen leichten Umsatzrückgang (zuvor: +1bis 5%) sowie einen Rückgang des operativen Ergebnisses von bis zu 30% (zuvor: +1 bis 10%).Die Zielsetzung des Unternehmens erscheine Speck vor dem Hintergrund des schwachen Ausblicks der übrigen Branchenvertreter sowie der üblichen Saisonalität dennoch mittlerweile sehr ambitioniert und dürfte bestenfalls unter Einbezug des zum 1. Juli konsolidierten Inliner-Herstellers Tesseraux erreichbar sein (MONe: EBITDA-Beitrag 2019 ca. 0,5 Mio. Euro). der Analyst gehe davon aus, dass die Guidance spätestens im Rahmen des H1-Berichts am 19. September entsprechend angepasst werde und senke seine Prognosen für 2019 ff. infolge der drohenden längerfristigen Marktschwäche deutlich.Der trübe Ausblick im Chemiesektor stelle nach Erachten des Analysten die Erreichbarkeit der Jahresziele in Frage, so dass schwacher Newsflow drohe.