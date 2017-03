Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,38 EUR (15.03.2017)



Tradegate-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,422 EUR (15.03.2017)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (16.03.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3).Ringmetall werde am 20. März vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorlegen. Umsatzseitig gehe der Analyst davon aus, dass sich die positive Entwicklung der ersten 9M (+41,6%) im Schlussquartal fortgesetzt habe. Er rechne auf Gesamtjahressicht mit Erlösen in Höhe von 94,5 Mio. Euro (+41,7%), womit das obere Ende der Guidance (90 bis 95 Mio. Euro) erreicht wäre. Dabei dürfte das Kernsegment Industrial Packaging, getrieben durch die planmäßige Integration der US-Akquisition Self Industries, einen Umsatzbeitrag von 79,5 Mio. Euro geleistet haben. Für das kleinere Segment Industrial Handling erwarte der Analyst trotz des in Q3 erstmals im Jahresverlauf verzeichneten Wachstums einen Umsatz auf Vorjahresniveau (MONe: 15,0 Mio. Euro).Ergebnisseitig dürfte Ringmetall signifikante Zuwächse gegenüber den durch akquisitionsbedingte Sondereffekte belasteten Vorjahreswerten erzielt haben. Der Analyst gehe jedoch davon aus, dass der starke Anstieg der Stahlpreise die Profitabilität im Schlussquartal beeinträchtigt habe. Zudem sollte die Tochtergesellschaft in der Türkei angesichts des drastischen Verfalls der türkischen Lira ein schwaches Ergebnis erzielt haben (Stahleinkauf werde in USD berechnet, Fakturierung ggü. Kunden erfolge in Landeswährung).Auch das Geschäft in China dürfte noch nicht ganz den Break-Even-Level erreicht haben. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen vor diesem Hintergrund etwas zurückgenommen. Das Konzern-EBITDA sollte aber in der oberen Hälfte der avisierten Bandbreite (11 bis 12 Mio. Euro) liegen. Bei einem EPS von 0,15 Euro rechne der Analyst erneut mit einer Dividende von 5 Cent je Aktie.Die Jahresziele sollten vollumfänglich erreicht worden sein und der Ausblick profitables Wachstum versprechen. Dies sehe der Analyst durch den Kursanstieg der letzten Wochen aber mittlerweile ausreichend im Kurs eskomptiert.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Ringmetall-Aktie daher bei einem leicht erhöhten Kursziel von 3,50 Euro (zuvor: 3,40 Euro) von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 16.03.2017)