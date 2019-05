Vergleichsweise ruhig sei die Datenwoche in den USA, wo am Donnerstag die Produzentenpreise für April zusammen mit der März-Handelsbilanz und am Freitag die Inflationszahlen für April kämen. In China gebe es am Montag Neues zur Einkaufsmanagerstimmung, am Dienstag würden die Devisenreserven publiziert, am Mittwoch die Handelsbilanz und am Donnerstag Inflations- und Produzentenpreise, jeweils für den Monat April.



München (www.aktiencheck.de) - Die kommende Woche bringt neben Daten und Ausblicken der langsam auslaufenden europäischen Quartalszahlensaison und einigen Konjunkturdaten möglicherweise auch Neuigkeiten bei politischen Themen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Richtig spannend wird es wohl erst in der zweiten Maihälfte", habe Robert Greil gesagt. "Denn dann stehen bei den Handelskonflikten, dem Brexit und mit der Europäischen Parlamentswahl wichtige politische Termine auf der Agenda", so der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter. Greil: "Konjunkturell gibt aktuell vor allem der schwächere Datentrend aus den USA etwas Anlass zur Sorge. Mehr als eine langsame Stabilisierung der Weltwirtschaft zeichnet sich derzeit noch nicht ab."