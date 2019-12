Immobilien weiter im Trend

Aktien gewinnen an Wichtigkeit

Als Investitionsobjekt ist eine Immobilie für viele Anleger zu teuer. Die Eigennutzung schränkt andererseits die örtliche Flexibilität in Sachen Arbeitsstelle ein. Insofern profitiert auch der Aktienmarkt vom dauerhaften Niedrigzins. Dieser verlangt jedoch ein hohes Maß an regelmäßiger Beschäftigung mit dem eigenen Portfolio. Denn bei der Investition in Aktien ist wichtig, den Verlauf der Kurse kontinuierlich zu verfolgen, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können. Gleiches gilt für das Sammeln von Informationen über die wirtschaftliche Entwicklung der betreffenden Unternehmen sowie im Hinblick auf die allgemeine ökonomische Lage und Stimmung. Wem dies zu viel ist, für den stellen Fonds wie etwa absolute return fonds eine vernünftige Alternative dar. Aufgrund der Streuung des Kapitals ist diese Form der Geldanlage deutlich weniger risikobehaftet als der Kauf von Aktien.



Technologie ist weiterhin ein wichtiges Thema

Trotz der politischen wie auch gesellschaftlichen Bedeutung des Klimawandels, dürften grüne Themen für Anleger auch in 2020 nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wichtiger sind dagegen neue Technologien. Allerdings ergeben sich hierbei auch Schnittmengen wie etwa in Sachen E-Mobilität. Hier werden die Investitionen in 2020 durch die Industrie weiter zunehmen was wiederum Chancen in Sachen Geldanlage bietet. Überhaupt wird der Energiesektor in 2020 wie auch in den darauffolgenden Jahren ein interessanter Bereich sein.



Bitcoin verliert weiter an Bedeutung





Ein weiterer deutlicher Rückgang des Interesses dürfte sich in 2020 im Hinblick auf Kryptowährungen abzeichnen. Das Mining von Bitcoins lohnt sich schon seit längerer Zeit nicht mehr. Neben der teuren, notwendigen Hardware stehen inzwischen auch die Stromkosten in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zum möglichen Ertrag. Ob es zu einer weiteren Welle des Interesses kommen wird, ist daher mehr als fraglich. Dies gilt erst recht für die in Sachen Umfang und Handelsvolumen weit dahinter rangierenden weiteren Kryptowährungen. Sich mit Bitcoin und Co. zu beschäftigen dürfte daher in 2020 keinen Sinn machen. (17.12.2019/ac/a/m)









