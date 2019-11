L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

67,40 EUR -1,29% (11.11.2019, 07:30)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

73,06 CHF -2,17% (11.11.2019, 13:35)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (11.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Hong Kong stark rückläufig - Japan, Südkorea u. China im Hoch: Die Zahlen in Europa (ohne Online Distributors) hätten stagnierten, wobei in Frankreich und der Schweiz je -3% verbucht worden sei, während GB (größter Markt) im Plus gelandet sei. In der Region Asien-Pazifik (ohne OD: +4%) habe Südkorea +20% verzeichnet, während HK und China zusammen auf +3% gekommen seien. Die Bedeutung von HK für das Regionalergebnis habe sich von 11% auf 8% reduziert, woraus Weber einen Rückgang in HK von 25 bis 30% errechne, während China wohl mit über 25% im Plus gelegen habe. Nord- und Südamerika (ohne OD) habe auch im Einzelhandel stagniert; Japan habe dank chinesischer Touristen jedoch +13% verbuchen können.2Q: Wachstumsverlangsamung bei Jewellery wegen oberem Segment: Das langsamere Wachstum bei Jewellery Maison im 2Q (1Q: org. +7%, 2Q: org. +3%) erkläre sich durch den geringeren Absatz im oberen Preissegment (pos. Erwartung für 2H), während beim Schmuck insgesamt weiterhin ein solides Plus verzeichnet worden sei. Specialist Watchmakers habe -2% (org.) erreicht, bei einem mittleren einstelligen Plus im Einzelhandel und einem Rückgang beim Großhandel. Der Sell-out übertreffe hier immer noch den Sell-in, und auch die Zahl der POS sei (noch) rückläufig.EPS-Prognose: -9% - Wachstumsbeschleunigung in Sicht: Weber habe seine Schätzwerte angepasst; das org. Wachstum sollte im 2H anziehen (Start von Alibaba JV), und die Zahlen bei Schmuck wie Uhren sollten sich allgemein verbessern.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 88,00 auf CHF 84,00 gesenkt. (Analyse vom 11.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Richemont-Aktie: