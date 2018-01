SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

CHF 89,64 +0,04% (12.01.2018, 09:00)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (12.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Studie zur Schweizer Uhrenindustrie die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) weiterhin zu kaufen.Der Analyst prognostiziere weiterhin ein org. Wachstum von +9% (9M +10%) für GJ 2017/18, aber die Währungsauswirkungen würden negativer sein (-4%, zuvor -2%). Beim EPS führe dies lediglich zu einer Feinanpassung von -2%.Die SIHH finde vom 15. bis 19. Januar statt (die Öffentlichkeit habe am 19. Januar Zugang). Insgesamt würden 35 Aussteller teilnehmen (17 kleine), Richemont zeige 11 Uhrenmarken (einschl. Cartier und Van Cleef&Arpels) an der Messe.Während Jewellery Maisons eine positive Überraschung dargestellt habe, habe Specialist Watchmakers im Vergleich zur Schweizer Uhrenindustrie hinter den Erwartungen zurückgelegen (weitere Bestandswertberichtigungen im Großhandel). An der nächste Woche stattfindenden SIHH-Messe würden positive Nachrichten sowie Neuheiten erwartet.Börsenplätze Richemont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Richemont-Aktie:77,00 EUR (11.01.2018)