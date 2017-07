SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (14.07.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) weiterhin zu kaufen.Georges Kern, Head of Watchmaking, Marketing and Digital, verlasse das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Gemäß Medienmitteilung ergreife er die Gelegenheit, sich als Unternehmer zu betätigen; nähere Angaben sei keine gemacht worden.Zusammen mit Jérôme Lambert sei Georges Kern einer der erfolgreichsten Markenführer innerhalb des Konzerns gewesen. So habe er z.B. IWC in eine Marke mit über EUR 700 Mio. Umsatz und internationalem Renommee verwandelt. In der Managementumbildung vom letzten November sei Georges Kern zum neuen Head of Watchmaking, Marketing and Digital ernannt worden. In den letzten Jahren sei er aber auch schon als möglicher Kandidat für die CEO-Position bei Richemont gehandelt worden.Da es in den letzten Monaten bereits diesbezügliche Gerüchte gegeben habe, komme der Abgang von Georges Kern nicht völlig überraschend. Nichtsdestotrotz verliere Richemont dadurch eine überaus kenntnisreiche, starke Führungspersönlichkeit. Der Bereich Watchmaking, Marketing and Digital werde künftig direkt dem Senior Executive Committee berichten. Jérôme Lambert, der aktuelle Head of Operations, könnte künftig die Verantwortung für den Bereich übernehmen. Weber gehe nicht davon aus, dass Richemonts Uhrengeschäft durch diesen Abgang beeinträchtigt werde.