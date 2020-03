Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (02.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Geschäfte in der Rüstungssparte hätten Rheinmetall 2019 die schwache Nachfrage nach Auto-Teilen verschmerzen lassen. Nachdem das Management seine Jahresprognose im November gekappt habe, habe Rheinmetall nun besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Umsatz und Gewinn hätten konzernweit zugelegt, und die Auftragsbücher der Sparte rund um Panzer, Militärlastwagen und Flugabwehrsysteme seien prall gefüllt. "Der Auftragsbestand im Konzern übertrifft erstmals die Zehn-Milliarden-Euro-Schwelle", habe Rheinmetall am Montag in Düsseldorf mitgeteilt.Am Finanzmarkt seien die Nachrichten mit Erleichterung aufgenommen worden. Nachdem die Rheinmetall-Aktie seit dem Jahresstart fast ein Fünftel verloren habe, habe ihr Kurs kurz nach Handelsbeginn um gut sechs Prozent zugelegt. Zuletzt habe die Aktie von Rheinmetall im Xetra-Handel noch 1,6 Prozent im Plus bei 83,64 Euro notiert."Rheinmetall hat erneut ein Rekordjahr hingelegt", habe Vorstandschef Armin Papperger gesagt. Das Unternehmen profitiere im Geschäft mit Wehrtechnik von einem "Super-Zyklus". In der Autosparte wolle er die Modernisierung der Antriebstechniken weiter vorantreiben.Was die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für die Nachfrage und das Unternehmen bedeuten könnte, dürfte der Vorstand erst bei der Vorlage des Geschäftsberichts am 18. März einschätzen. Dann solle es einen Ausblick auf das Jahr 2020 geben, heiße es in der Mitteilung. Gerade das zuletzt gebeutelte Geschäft mit Autoteilen könnte weiter unter Druck geraten.Bei Rheinmetall sei der Umsatz der Auto-Zuliefersparte 2019 nach vorläufigen Zahlen um knapp sieben Prozent auf gut 2,7 Milliarden Euro zurückgegangen, der bereinigte operative Gewinn sei um rund 30 Prozent auf 184 Millionen Euro eingebrochen. Das Unternehmen habe vor allem Produktionsrückgänge von Autoherstellern in China als Grund genannt. Die weltweite Autoproduktion sei 2019 um 5,8 Prozent gesunken.Unterdessen hätten kräftige Zuwächse in Rheinmetalls Rüstungsbereich die Schwäche der Autosparte mehr als wettgemacht. Im Rüstungsgeschäft habe der Umsatz um gut neun Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zugelegt. Der bereinigte operative Gewinn sei um 35 Prozent auf 343 Millionen Euro gestiegen. Der Auftragsbestand sei um 21 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro nach oben gesprungen und habe damit einen Rekordwert erreicht.Insgesamt habe Rheinmetall seine Erlöse im vergangenen Jahr um knapp zwei Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro gesteigert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn sei um rund drei Prozent auf einen neuen Höchstwert von 505 Millionen Euro gestiegen. Nach Steuern und vor Minderheitsanteilen Dritter sei der Überschuss mit 354 Millionen Euro stabil auf Vorjahreshöhe geblieben. Für die Anteilseigner seien mit 7,77 Euro je Aktie gut neun Prozent mehr übrig als im Vorjahr geblieben.Die Aktie von Rheinmetall bleibt auch trotz der Probleme bei Automotive langfristig hochinteressant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Rüstungssparte boome weiter und dürfte sich auch künftig über volle Auftragsbücher und steigende Margen freuen. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun allerdings zunächst wichtig, wieder nachhaltig die Marke von 90 Euro zu überwinden. (Analyse vom 02.03.2020)