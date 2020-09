Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

79,88 EUR +2,96% (10.09.2020, 16:00)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (10.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Abschluss eines bereits im August angekündigten Auftrags habe der Rheinmetall-Aktie am Donnerstag neuen Schwung verliehen. Ungarn habe wie bereits angekündigt 218 Lynx-Schützenpanzer in Auftrag gegeben. Die Lieferung und die dazugehörigen Leistungen hätten einen Wert von mehr als 2 Mrd. Euro. Die Auslieferung der ersten Tranche, die 46 Panzer umfasse, solle Anfang 2023 abgeschlossen sein. Ungarn sei der erste NATO- und EU-Mitgliedsstaat, der den neuentwickelten Schützenpanzer Lynx bestelle.Obwohl der Auftrag bereits weitgehend bekannt gewesen sei, sei nach der Unternehmensmitteilung neuer Schwung in die Rheinmetall-Aktie gekommen. Charttechnisch laufe nun die nächste Attacke auf die 80-Euro-Marke. In den vergangenen Wochen sei der Titel hier mehrfach abgeprallt. Gelinge nun der Sprung über diesen Widerstand, wäre das ein starkes Kaufsignal. Selbst dreistellige Kurse könnten dann schnell wieder in den Bereich des Möglichen rücken.Die Rüstungssparte freue sich nach wie vor über zahlreiche Aufträge. Ein Ende des Wachstums sei hier nicht in Sicht. Aber auch die Stimmung rund um die Automobilbranche werde besser - zahlreiche Aktien aus der Branche hätten zuletzt wieder zulegen können. Komme hier neuer Schwung in das Geschäft, wäre das auch für Rheinmetall positiv. Das Papier des Düsseldorfer Konzerns bleibe auf der Kaufliste des "Aktionärs", so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:79,38 EUR +0,53% (10.09.2020, 16:14)