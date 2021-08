Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

81,86 EUR -0,20% (04.08.2021, 10:22)



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

81,78 EUR -0,10% (04.08.2021, 10:07)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (04.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Konzern habe im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis erzielt. Das operative Ergebnis habe sich auf 191 Mio. Euro fast verdoppelt, habe Rheinmetall am Dienstagnachmittag überraschend mitgeteilt. Das sei das beste Ergebnis, das der Konzern jemals im ersten Halbjahr erzielt habe.Der Umsatz sei im gleichen Zeitraum um 9% auf 2,6 Mrd. Euro gestiegen. An seinem Jahresausblick ändere Rheinmetall trotz der positiven Entwicklung nichts. Außerdem habe das Unternehmen eine weitere Wertberichtigung im Zuge des Verkaufsprozesses des Geschäfts mit Klein- und Großkolben i.H.v. 110 Mio. Euro bekanntgegeben. Auswirkungen auf das Ergebnis der fortgeführten Aktivitäten seien damit allerdings nicht verbunden.Vor Kurzem habe Rheinmetall einen neuen Auftrag von der Bundeswehr erhalten. Diese habe Rheinmetall mit der Lieferung von Laser-Licht-Modulen für die deutschen Streitkräfte beauftragt. Zunächst sollten als Einstieg 2.460 Geräte im Wert von 3 Mio. Euro geliefert werden, habe es vor Kurzem geheißen. Mit dem Rahmenvertrag verbinde sich für Rheinmetall ein Auftragspotenzial von bis zu 178 Mio. Euro. Dies sei der größte Auftrag im Bereich der Laser-Licht-Module, der bisher durch den Hersteller der Geräte, Rheinmetall Soldier Electronics aus Stockach am Bodensee, gebucht worden sei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: