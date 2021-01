Rheinmetall: Millionenauftrag für südafrikanische Tochter

XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol Deutschland: RHM, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (25.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol Deutschland: RHM, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Ein NATO-Kunde habe den Düsseldorfer Konzern mit der Lieferung moderner Artilleriemunition beauftragt. Das südafrikanische Tochterunternehmen Rheinmetall Denel Munition werde mehrere tausend konventionelle und reichweitengesteigerte 155mm-Artilleriegeschosse der Assegai-Familie (Base Bleed und V-LAP) sowie mehrere tausend Treibladungen Assegai M92 liefern, heiße es in einer Mitteilung von Rheinmetall am Montag. Die Lieferungen hätten im Dezember 2020 begonnen und sollten im Mai 2021 abgeschlossen werden. Der Auftragswert liege bei rund 25 Mio. Euro.Derweil habe die Rheinmetall-Aktie vor Kurzem mit dem Ausbruch über das August-Hoch 2020 ein neues positives charttechnisches Signal generieren. Die Bewertung des Titels sei nach wie vor günstig. "Der Aktionär" bleibe optimistisch gestimmt für Rheinmetall, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:90,44 EUR -0,46% (25.01.2021, 13:05)