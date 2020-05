Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (20.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nach der starken Erholung in den vergangenen Tagen gehöre die Rheinmetall-Aktie am Mittwoch zu den schwächsten Werten im MDAX. Der leicht schwächelnde Gesamtmarkt sei aber nicht der Hauptgrund dafür. Anleger müssten sich keine Sorgen machen. Am gestrigen Dienstag habe der Düsseldorfer Konzern habe erstmals eine rein virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Entsprechend werde die Rheinmetall-Aktie heute ex-Dividende gehandelt. Und der Autozulieferer und Rüstungskonzern schütte trotz Corona-Krise 2,40 Euro je Aktie aus. Auf Basis des gestrigen Schlusskurses entspreche dies einer Rendite von 3,4%.Die Dividende gebe kaum Anlass zur Kritik. Anders dagegen das Vorgehen des Konzerns rund um die Hauptversammlung. Traditionell werde das Aktionärstreffen von Rüstungsgegnern für unbequeme Fragen und Kritik genutzt. Journalisten hätten in diesem Jahr davon allerdings nicht Zeuge werden können. Zugelassen zur Online-Hauptversammlung seien nur eingetragene Aktionäre gewesen. Laut Rheinmetall habe die Vorbereitungszeit nicht ausgereicht.Der Ausschluss von Journalisten gebe kein gutes Bild. Ansonsten stimme die Lage bei Rheinmetall aber. Das starke Rüstungsgeschäft dürfte die Aktie weiter antreiben. Anleger könnten auch nach der lukrativen Dividendenausschüttung an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:67,08 EUR -3,01% (18.05.2020, 11:05)