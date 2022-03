Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall sei zuletzt kräftig gestiegen. Am Montag habe sie zeitweise sogar bei 180 Euro notiert, bevor Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Am heutigen Dienstag liege die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate am frühen Vormittag 0,8 Prozent im Minus bei 138,55 Euro.Das Geld werde mit dem Bundeshaushalt 2022 bereitgestellt, habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag im Bundestag angekündigt. Zugleich habe er zugesagt, Deutschland werde "von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren". Dies sei seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr der Fall gewesen.Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine wolle Deutschland die Bundeswehr massiv aufrüsten. Über ein Sondervermögen solle sie 100 Milliarden Euro erhalten. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall könne der Bundeswehr derzeit Ausrüstung im Wert von 42 Milliarden Euro liefern. Das habe zuletzt Unternehmenschef Armin Papperger erklärt. Rheinmetall könne innerhalb von zwölf Monaten logistische Fahrzeuge liefern, innerhalb von 18 Monaten Radfahrzeuge und innerhalb von 24 Monaten auch Kettenfahrzeuge. Auch Lieferungen an die Ukraine würden derzeit geprüft.Die DZ BANK habe den fairen Wert für Rheinmetall von 121 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Der Konzern dürfte von der angekündigten Erhöhung der Rüstungsausgaben des Bundes profitieren, so Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Ukraine-Konflikt könnten auch weitere europäische Staaten ihre Militärbudgets steigern, wovon Rheinmetall ebenfalls profitieren könnte.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link