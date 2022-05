Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

184,65 EUR +2,90% (13.05.2022, 10:53)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

184,00 EUR +2,59% (13.05.2022, 10:38)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (13.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall könne nach der Korrektur zuletzt zum Wochenschluss wieder zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 1,5 Prozent nach oben auf 182,10 Euro. Dabei profitiere das Papier auch von einem positiven Analystenkommentar. Die Investmentbank Oddo BHF habe Rheinmetall von "neutral" auf "outperform" hochgestuft.Das Kursziel sei allerdings leicht von 237 auf 235 Euro gesenkt worden. Die jüngste starke Korrektur der Aktien des Rüstungsherstellers und Autozulieferers sei ungerechtfertigt, so Analyst Yan Derocles in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rheinmetall biete im Branchenvergleich mit Blick auf den Gewinn je Aktie immer noch ein beispielloses Wachstumsprofil. Angesichts der klaren Ausrichtung auf das Munitionsgeschäft und der mit Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden geschlossenen Rahmenvereinbarungen zähle das Unternehmen zu den ersten, die von der deutlichen Anhebung der Wehretats profitieren würden.Derweil habe die EU erklärt, weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung zu stellen. Das habe der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag am Rande des G7-Außenministertreffens nahe dem Weißenhäuser Strand an der Ostsee angekündigt. Damit würden sich die für die Ukraine zur Verfügung stehenden EU-Mittel für Militärhilfe auf zwei Milliarden Euro erhöhen.Auch einige andere Analystenhäuser hätten sich zuletzt positiv geäußert. Morgan Stanley beispielsweise habe das Kursziel von 211 Euro auf 213 Euro erhöht, HSBC von 197 Euro auf 220 Euro.Das Umfeld für Rüstungsaktien bleibt weiter ganz klar weiter gut, Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link