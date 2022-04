Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (20.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Aktie von Rheinmetall am Dienstag bei 217,90 Euro ein neues Allzeithoch habe markieren können, müsse sie am heutigen Mittwoch etwas Federn lassen. Nach einer Abstufung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley von "overweight" auf "equal-weight" gehe es 0,8 Prozent nach unten auf 213,20 Euro.Das Kursziel für Rheinmetall habe Morgan Stanley aber von 191 auf 211 Euro angehoben. Solange eine Deeskalation des Ukraine-Konflikts ausbleibe, dürften Rüstungsaktien weitere Unterstützung erhalten, so Analyst Andrew Humphrey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angekündigten Investitionen in die Verteidigung seien mittlerweile in den Kursen aber eingepreist. Es sei nicht absehbar, dass in den Budgets nochmals nachgelegt werde.Derweil sei das Interesse an Rheinmetalls Produkten aber weiter groß. Litauen beispielsweise plane den Kauf weiterer Transport-Radpanzer vom Typ "Boxer" aus Deutschland. Eine Delegation unter der Leitung von Vize-Verteidigungsminister Vilius Semeska habe dazu am Dienstag in München erste Gespräche mit dem Hersteller Artec sowie den Rüstungsfirmen Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall aufgenommen. Auch Vertreter der europäischen Beschaffungsagentur Occar hätten nach Angaben des litauischen Verteidigungsministeriums an dem Treffen teilgenommen.Litauen habe 2016 im größten Rüstungsgeschäft seiner Geschichte insgesamt 88 "Boxer" erworben. Nun solle die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes mit mehr als 120 weiteren Radpanzern aufgerüstet werden, wie es in der Mitteilung geheißen habe. Ein Vertrag über die Lieferung könnte demnach noch in diesem Sommer unterzeichnet werden."Aktionär"-Leser, die der Empfehlungen für Rheinmetall gefolgt seien, lägen nun bereits deutlich im Plus. Das Umfeld für Rüstungswerte sei weiter gut.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Rheinmetall-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 20.04.2022)Mit Material von dpa-AFX