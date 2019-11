Eine mildere Rhetorik und die anhaltende Verbesserung der Wirtschaftsdaten in letzter Zeit (einschließlich der deutschen Wirtschaft, die letzte Woche einer technischen Rezession nur knapp entgangen sei) hätten jedoch das Vertrauen der Anleger gestärkt und die Aktien wieder in die Höhe getrieben. Dieser Anstieg sei begleitet worden von einem starken Rückgang des Wahrscheinlichkeitsindex für die Rezession der FED Anfang dieses Monats. Auch der FED-Vorsitzende Jerome Powell habe am Donnerstag im House Budget Committee seine Überzeugung von der Stärke der US-Wirtschaft bekräftigt.



Am deutlichsten zeige sich der gestiegene Optimismus am Rentenmarkt, wo die Treasury-Kurve in den letzten Wochen deutlich steiler geworden sei, wobei die Renditen am kurzen Ende der Kurve zurückgegangen und am längeren Ende leicht gestiegen seien. Diese Steilheit des Bullen habe die Kurve endgültig aus dem Inversionsbereich herausgezogen, wobei der Renditeaufschlag des Treasury derzeit bei +21 Basispunkten liege (dem höchsten seit Juli).





Die Experten von State Street Global Advisors würden davon ausgehen, dass bei einer weiteren Verbesserung der Situation Risikovermögenswerte genutzt werden könnten. Diese Einschätzung werde auch durch die hohen Barmittel unterstützt, auf denen die Investmentmanager derzeit sitzen würden. Zudem könnte "fomo" (fear of missing out) bei Managern, die die vorangegangenen Risikorallys verpasst hätten, den Aktien bis zum Jahresende einen letzten Schub geben.



Eine offensichtliche Gefahr für die Positionierung eines Aktienzuwachses bestehe in der Gefahr, dass ein weiterer handelsbezogener "Tweet" die aktuelle Rally zum Erliegen bringe. Anleger könnten dieses Risiko mindern, indem sie sich in stärker inländisch ausgerichteten Marktbereichen wie Mid-Cap- oder Small-Cap-Positionen bewegen würden. (Ausgabe vom 18.11.2019) (19.11.2019/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Im Laufe dieses Jahres haben die globalen Aktien bis heute phänomenale 19% zugelegt und mehrere Indices auf Rekordhöhe gebracht, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Die Anleger hätten sich verständlicherweise gefragt, ob diese phänomenalen Renditen anhalten könnten. Diese Debatte habe sich im August verschärft, als eine Flut von handelsbezogenen "Tweets" von Trump und sinkende Makrodaten die globalen Anleiherenditen ins Wanken gebracht hätten. Der Renditeaufschlag auf 2-jährige/10-jährige Treasury-Renditen sei erstmals seit der globalen Finanzkrise in den negativen Bereich gedrängt worden.