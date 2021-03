3. Die branchenübergreifende Zusammenarbeit werde zunehmen: Asset Manager würden sich zunehmend branchenübergreifend zusammenschließen, um durch Engagement und Dialog Veränderungen voranzutreiben. Durch die Zusammenarbeit mit sozialen und staatlichen Organisationen könnten Investoren mehr Einfluss auf spezifische Themen nehmen, die die Prioritäten der Kunden widerspiegeln würden.



4. Regulatorische Maßnahmen würden die Branche verändern: Dieser Trend werde sich durch die EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzen (SFDR) und die EU-Taxonomie zunächst vor allem auf Europa konzentrieren. Er werde sich allerdings auch auf Unternehmen in anderen Ländern auswirken, wenn europäische Investoren mehr Transparenz bei ihren weltweiten Investitionen fordern würden. Für die Kunden werde es einfacher, Produkte zu vergleichen und einen besseren Überblick zu erhalten, wie und wofür ihr Geld verwendet werde.



Adrie Heinsbroek, Chief Sustainability Officer bei NN Investment Partners, kommentiere: "Den größten Einfluss auf den Wandel bei nachhaltigen Investitionen haben zwei Faktoren. Der erste ist die Corona-Pandemie und der zweite ist der neue "EU-Aktionsplan Nachhaltige Finanzen", der die Investmentlandschaft verändern und dazu führen wird, dass sich das Kapital ab 2021 auf andere Bereiche verlagert."



NN IP habe zum Jahresende 2020 die Integration seiner strengen ESG-Kriterien auf 74% seiner verwalteten Vermögenswerte (AuM) ausgeweitet, gegenüber 68% im Jahr 2019. Das Unternehmen strebe an, bis 2023 ESG-Kriterien in 80% der AuM zu integrieren. Es sei Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (UNPRI), von denen es 2020 die Bestnote A+ erhalten habe.



Im Rahmen seines positiven Engagement-Programms habe NN IP im Jahr 2020 1.269 Gespräche mit 669 Unternehmen und 17 Staaten geführt. Die Gesamtzahl der Dialoge sei deutlich höher gewesen als in den Vorjahren (eine Steigerung von 91% gegenüber 2019), was die erhöhten Anstrengungen und die verbesserte Effizienz von NN IP widerspiegele. Außerdem habe NN IP bei 3.053 Hauptversammlungen in 60 Ländern über 35.015 Punkte abgestimmt, gegenüber 31.775 Punkten bei 2.752 Hauptversammlungen im Jahr 2019. NN IP werde von ShareAction unter den Top 10 der besten Performer bei Abstimmungen für Klima- und Sozialmaßnahmen eingestuft.



Heinsbroek füge hinzu: "Um unseren Einfluss als Asset Manager zu maximieren, müssen wir fortwährend nach vorne schauen. Wir haben mehrere Schwerpunkte für unser Engagement im Jahr 2021 und darüber hinaus identifiziert: menschenwürdige Arbeit, die sozialen Ungleichheiten, die durch die Corona-Pandemie deutlich wurden, und unser fortwährendes Engagement mit Staaten, um Risiken und Chancen besser einschätzen zu können." (11.03.2021/ac/a/m)







Den Haag (www.aktiencheck.de) - Laut dem aktuellen Responsible Investing Report von NN Investment Partners (NN IP) werden Unternehmen zunehmend unter Druck geraten, ihr Umwelt-, Sozial- und Governance-Verhalten (ESG) zu verbessern, da Investoren neue Instrumente einsetzen, um sie zu beeinflussen, so die Experten von NN IP.Bis vor kurzem hätten Investoren nur begrenzte Möglichkeiten gehabt, durch Abstimmungen Einfluss auf bestimmte ESG-Richtlinien zu nehmen. Dies werde sich nun ändern. Die Unternehmen würden den Aktionären mehr Möglichkeiten geben, auf den Jahreshauptversammlungen (HV) über ihre Nachhaltigkeitsstrategien abzustimmen. Neben anderen Themen würden Unternehmen damit beginnen, die Einflussnahme bei Klima- ("say on climate") sowie Diversitätsfragen ("say on diversity") auf die Tagesordnung ihrer Hauptversammlungen zu setzen, neben dem bereits bestehenden "say on pay" (Vorstandsvergütung). Investoren würden auch mehr Möglichkeiten haben, die Unternehmenspolitik in Bezug auf nicht-finanzielle Ziele durch Engagement zu beeinflussen, so der Bericht.Der Responsible Investing Report 2020 von NN IP identifiziere außerdem vier weitere Nachhaltigkeitstrends, die sich 2021 und darüber hinaus verstärken würden:2. Der Fokus werde zunehmend auf der Finanzierung positiver Wirkung liegen: Investoren würden mehr Transparenz über die Wirkung von Investitionen fordern. Daher müssten Asset Manager ihre Berichterstattung verbessern und ihre Datenverarbeitungsprozesse auf die Bedürfnisse der Kunden abstimmen.