Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (14.01.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF), erhöht aber das Kursziel von 25 auf 27 Euro.Neue Besen würden gut kehren, ob sich das für Luca de Meo bewahrheite, werde man aber erst in einigen Quartalen feststellen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der seit Juli 2020 amtierende neue CEO stricke den Autokonzern um. Die "neue" Strategie sei jedoch nicht wirklich neu. Bereits im September 2020 habe Luca de Meo versucht, sich nach den ersten Wochen seiner Tätigkeit zu profilieren. Die Orientierung weg vom Volumen hin zu mehr Profitabilität sei bereits seinerzeit verkündet worden, zusammen mit der Umstrukturierung in die vier autonomen Business Units Renault, Dacia, Alpine und New Mobility.Die Aufgabe von Marktanteilen bzw. der Volumenorientierung dürfte für Renault aus einer Position als Massenhersteller ohne Premiummarke sehr gewagt sein. Es erscheine ein wenig wie der übliche Marketing-Sprech in schlechten Zeiten. Renault müsse in der Corona-Krise massiv die Kosten senken, auch mit Blick auf einen Personalüberhang, der durch die Elektromobilität und das Autonome Fahren noch forciert werde. Die Allianz mit Nissan scheine zudem recht instabil. Nissan sehe sich als der stärkere Partner, auch wenn Renault rund 43% der Nissan-Aktien halte. Allerdings dürfte eine Auflösung der Allianz für alle Beteiligten auch keine zielführende Lösung sein, zumal die Automobilwelt derzeit massiv unter disruptivem Druck stehe. Luca de Meo habe die wichtige und gleichzeitig schwierige Aufgabe, die Allianz aus Renault und Nissan zu festigen und unwiderruflich zu machen. Sollte die Allianz aber auseinanderfliegen, könnte der Daimler eine Alternative für Renault sein, zumal man wechselseitig aneinander beteiligt sei. Renault sei gegenwärtig mit einer Marktkapitalisierung von 10,6 Mrd. Euro ein Leichtgewicht, während bspw. Tesla mit etwas absurden 666 Mrd. Euro bewertet werde.Mit Blick auf den operativen Geschäftsgang und die umfangreichen Probleme im Konzern bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Renault-Aktie bei einem von 25 auf 27 Euro angepassten Kursziel. (Analyse vom 14.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Renault S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze Renault-Aktie: