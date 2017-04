Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

85,72 EUR +3,83% (28.04.2017, 15:35)



ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (28.04.2017/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF).Renault habe in Q1/2017 ein starkes Absatz- und Umsatzwachstum verzeichnet. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Die mittlerweile um Mitsubishi erweiterte französisch-japanischrussische Automobil-Allianz von Renault, Nissan und Lada habe letztes Jahr 9,96 Mio. Wagen verkauft und sei absatzseitig damit nur knapp hinter Volkswagen, Toyota und General Motors die Nr. 4 in der Welt. In den kommenden Jahren könnte der Konzern von seiner starken Stellung in bzw. einer Erholung der gegenwärtig noch am Boden liegenden Märkte Brasilien und Russland profitieren. Zudem sollten sich die in der Vergangenheit mangelhaften Verkaufszahlen in China in den nächsten Jahren stark ausbauen lassen. Derzeit würden Ermittlungen gegen Renault wegen möglicherweise manipulierter Abgaswerte laufen. Angesichts der starken Verkaufszahlen in Q1 habe Schwope seine Erwartungen angehoben.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Renault-Aktie unverändert mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von EUR 97,00 auf EUR 93,00 gesenkt. (Analyse vom 28.04.2017)Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:85,51 EUR +3,17% (28.04.2017, 14:51)