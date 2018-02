Börsenplätze Renault-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Renault-Aktie:

84,99 EUR +0,18% (07.02.2018, 16:28)



Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

84,97 EUR +1,54% (07.02.2018, 16:29)



ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (07.02.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des französischen Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) zu kaufen.Im Jahr 1 der Zeitrechnung seit Donald Trump zeige sich der amerikanische Automarkt relativ unbeeinflusst von den Äußerungen des US-Präsidenten. Protektionistische Drohungen Trumps über die Einführung von Strafzöllen für im Ausland gefertigte Fahrzeuge in Richtung der ausländischen Automobil-Hersteller seien bisher ohne Taten geblieben.Die North American International Auto Show sei einmal mehr von großen Fahrzeugen geprägt gewesen. SUV und Pick-ups hätten das Bild dominiert. Kurioserweise würden die beiden meistverkauften Autos in den USA (Ford F-Series und Chevrolet Silverado) erstmals auch mit Diesel-Motoren angeboten.Die Autoverkäufe in den USA seien 2017 erstmals seit 2009 wieder leicht um 1,8% auf 17,2 Mio. zurückgegangen. Der chinesische Automarkt (24,7 Mio.) sei mittlerweile deutlich größer als der amerikanische und der europäische (15,1 Mio.).Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein Sektor-Rating "neutral" und bewertet die Renault-Aktie mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 06.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link