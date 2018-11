Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:

57,55 EUR -2,49% (20.11.2018, 12:10)



Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

57,71 EUR -2,29% (20.11.2018, 12:36)



ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (20.11.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und senkt das Kursziel von 75 auf 53 Euro.Die Festnahme der Renault-Nissan-Gallionsfigur Carlos Ghosn komme mehr als überraschend, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ghosn habe stets als Garant der Allianz zwischen Renault und Nissan gegolten, die erst 2016 um Mitsubishi erweitert worden sei. Da die Allianz gefestigt werden sollte und die Übergabe der Führung in den nächsten Jahren ohnehin erfolgt wäre, sollten personelle Veränderungen in den kommenden Monaten beide Unternehmen nicht vor allzu hohe Hürden stellen. Niemand sei unersetzlich. Schwope gehe davon aus, das Ghosn aufgrund der Schwere der Anschuldigungen in Verbindung mit der Festnahme in nächster Zeit sowohl sein Amt bei Nissan als auch den Posten des CEO bei Renault aufgeben müsse. Die Aufgabe lediglich seiner Tätigkeit in Japan erscheine schwer vorstellbar. Das durchaus fragile französisch-japanische Bündnis sei v.a. durch Carlos Ghosn zusammengehalten worden. Die Verzahnung der Unternehmen sei aber schon recht weit fortgeschritten und eine Stand-Alone-Lösung wäre für beide Seiten sehr kostspielig. Die Allianz aus Renault (incl. Lada und Dacia), Nissan und Mitsubishi dürfte in diesem Jahr mit mehr als 11 Mio. verkauften Autos noch vor dem Volkswagen-Konzern zum größten Automobil-Hersteller der Welt aufsteigen. Mit Blick auf die aktuellen Unwägbarkeiten und die Unsicherheit über die Vorgänge bei Renault und Nissan rate Schwope zunächst zum Ausstieg aus der Renault-Aktie.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Renault-Aktie von "kaufen" auf "verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 75 auf 53 Euro reduziert. (Analyse vom 20.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Renault-Aktie: