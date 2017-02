Die vom Treffen ausgehenden Signale seien an den internationalen Aktienmärkten in jedem Fall gut angekommen. Vor allem die Kurse der Dividendenpapiere in den USA würden aber bereits reichlich Optimismus der Anleger reflektieren. Fundamental betrachtet präsentiere sich der US-Leitindex S&P 500 entsprechend nicht mehr günstig bewertet; auf der Basis der Konsensgewinnschätzung für das Jahr 2017 notiere das KGV schon oberhalb von 17,8.



Negative Überraschungen könnten in diesem Umfeld zu Belastungen des Aktienmarktes führen; ein Kandidat für belastende Nachrichten könnte in dieser Woche die Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze sein. Dämpfende Impulse mögen hier von den Absätzen von Kraftfahrzeugen kommen. Die ökonomische Bedeutung dieser Zahl sollte zwar nicht überbewertet werden - schwächere Angaben wären angesichts des ausgeprägten Zuwachses im Vormonat natürlich auch als Gegenbewegung zu interpretieren - dennoch könnte vor allem das schon drohende negative Vorzeichen der Veränderungsrate eine psychologische Bedeutung für das Marktgeschehen im Bereich der Dividendenpapiere haben.



Die asiatischen Aktienmärkte würden am aktuellen Rand von den jüngsten Rohstoffpreisentwicklungen profitieren. Auch das schon fast als überraschend konstruktiv zu bezeichnende Treffen vom japanischen Premier Abe mit dem neuen US Präsidenten Trump schaffe natürlich ein freundliches Umfeld für Dividendenpapiere in der zweitgrößten asiatischen Volkswirtschaft. Die jüngste Entwicklung bezüglich des Außenwerts des Yen berge außerdem Chancen für japanische Exporteure. Anderenorts in Asien scheinen die Börsen ebenfalls etwas von der freundlichen Grundstimmung durch das Abe-Trump-Treffen mit aufzunehmen, so die Analysten der NORD LB. Allein die im Vergleich zum Wahlkampfmodus sanfteren Töne aus Washington mögen einige Investoren als Chance für asiatische Dividendenpapiere sehen. Die Analysten der NORD LB würden an dieser Stelle allerdings vor einer allzu großen Euphorie warnen. Insbesondere eine handelspolitische Auseinandersetzung zwischen dem Reich der Mitte und dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten könnte die Stimmung vergleichsweise rasch verhageln. (13.02.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Gestützt auf die Rekordjagd am US-Aktienmarkt kann auch der DAX mit Gewinnen oberhalb der Markt von 11.600 Punkten in die neue Handelswoche starten, so die Analysten der NORD LB.Der ungezügelte Optimismus, der sich ebenfalls bei den jüngsten Unternehmensbefragungen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zeige, "schwappe" damit regelrecht über den Atlantik nach Europa. Das Treffen von Japans Premierminister Shinzo Abe mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump sei offenkundig sehr freundschaftlich verlaufen. Tokio habe klar signalisiert, dass die japanische Wirtschaft viele zusätzliche Arbeitsplätze in den USA schaffen wolle. Dieser Plan könnte den drohenden handelspolitischen Konflikt zwischen Tokio und Washington entschärfen. Beide Länder wollten zudem in der Sicherheitspolitik noch enger zusammenarbeiten, was vor allem mit Blick auf Nordkorea von Bedeutung sein dürfte.