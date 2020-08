In Anbetracht dessen sei es wahrscheinlich, dass die aktuell vielerorts expansive Geld- und Fiskalpolitik noch weiter fortgeführt werde. Zentralbanken weltweit würden Liquidität in einem bislang noch nicht dagewesenen Ausmaß zur Verfügung stellen. In Asien hätten in der Vergangenheit chinesische Stimuluspakete die ganze Region angekurbelt. Ob der Multiplikator dieses Mal auch so stark ausfallen werde, sei abzuwarten, da die chinesische Regierung aktuell vor allem den inländischen Konsum stärken möchte. Nichtsdestotrotz habe vor allem die wiederaufkeimende chinesische Nachfrage die strauchelnden Rohstoffmärkte in ihrem Abwärtstrend der letzten Monate etwas auffangen können.



Das Volumen bei Anleiheemissionen - sowohl im Bereich Investmentgrade, als auch High Yield - habe im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Es sei abzuwarten, wofür Unternehmen das aufgenommene Geld verwenden würden. In den letzten Jahren sei viel Liquidität für Dividendenausschüttungen, Unternehmenskäufe und Aktienrückkäufe verwendet. Die Effizienz dieser Maßnahmen im Kontext der Wertschöpfung sei allerdings eingeschränkt.



Hingegen sei der Multiplikatoreffekt von Unternehmensinvestitionen im Zusammenhang mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und privater Konsumnachfrage im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang stärker und nachhaltiger. In den letzten Wochen und Monaten seien Unternehmen allerdings sichtbar zurückhaltend in ihrer Investitionstätigkeit gewesen, aufgrund der allgegenwärtigen Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Mit einer Ausnahme: Investitionen im Technologiebereich (Hardware, Software und Dienstleistungen) hätten in diesen geänderten Rahmenbedingungen einen neuerlichen Aufschwung erlebt.



Die Aktienmärkte hätten sich vom Anstieg der Covid-19-Fallzahlen bislang unbeeindruckt gezeigt. Der Aktienindex für Schwellenländer habe im Juli ein Plus von mehr als 8% (in USD) gezeigt, während entwickelte Märkte um beinahe 5% (in USD) hätten zulegen können. Der Höhenflug des Technologiesektors an den Börsen habe sich auch im Juli fortgeführt. In der aktuellen Berichtssaison hätten Indexschwergewichte (v.a. aus dem IT-Bereich) die Konsensschätzungen nochmals übertreffen können. Eine Marktkorrektur könne nach der teils irrationalen Aufwärtsbewegung (abseits der Berichtssaison) nicht ausgeschlossen werden.



Zum einen sei von einem verlangsamten Momentum bei der Erholung der Konjunkturindikatoren auszugehen, zum anderen werde zunehmend der US-Präsidentschaftswahlkampf in den Fokus kommen. Letzterer habe in der Vergangenheit in der Regel eine Phase höherer Unsicherheit auf den Aktienmärkten eingeläutet. Trump habe bereits die Idee geäußert, die Wahlen aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie zu verschieben. Dafür wäre allerdings eine Kongressentscheidung notwendig, was derzeit als unwahrscheinlich einzustufen sei. (Ausgabe August 2020) (11.08.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Covid-19-Pandemie hat die Weltwirtschaft in einem noch nie dagewesenen Ausmaß getroffen, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report".Sie habe beinahe flächendeckend zu einer Einschränkung der Mobilität und wirtschaftlichen Aktivität geführt, mit negativen Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Privatkonsum sowie Unternehmensinvestitionen. So sei es nicht weiter verwunderlich, dass der weitere Ausblick für Schwellenländer genauso am Entwicklungserfolg eines Covid-19-Impfstoffes hänge, wie der für entwickelte Märkte. Der stete Aufwärtstrend vieler Aktienmärkte fuße einerseits auf einer Verbesserung der Wirtschaftsindikatoren nach dem starken Einbruch im Frühjahr, andererseits auf einemungebrochenen Momentum im Technologiesektor - ein Bereich, der weitreichend von den Änderungen, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie sowie die wirtschaftlichen und sozialen Disruptionen, profitiert habe. Allerdings würden die Sorgen aufgrund wachsender Infektionszahlen und möglicher Neuauflagen von Restriktionen steigen.Nach Aufhebung strikter Restriktionen in vielen Ländern weltweit und der darauffolgenden wirtschaftlichen Erholung, kämen nun neuerliche Sorgen ob einer zweiten Infektionswelle auf. Obwohl es unwahrscheinlich sei, dass flächendeckende Lockdowns in demselben Ausmaß wieder stattfinden würden, wie man es im Frühjahr dieses Jahres gesehen habe, seien durchaus regionale Einschränkungen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens möglich. Eine mittelfristige Änderung des Konsumentenverhaltens, aufgrund der Sorge vor einer Infektion und größerer wirtschaftlicher Unsicherheit, könne zu einer Kürzung von Haushaltsausgaben führen, die sich in weiterer Folge in schwächerem Wirtschaftswachstum äußere.