Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

423,80 EUR +2,26% (13.01.2021, 18:33)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

514,815 USD +1,79% (13.01.2021, 18:20)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (13.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Der Roche-Partner Regeneron werde der US-Regierung bis Ende Juni 2021 bis zu 1,25 Millionen weitere fertige Dosen seines Corona-Cocktails verkaufen. Das US-Gesundheitsministerium (HHS) und das Verteidigungsministerium (DOD) hätten im Rahmen der Operation Warp Speed zusätzliche Mengen des Antikörper-Cocktails aus Casirivimab und Imdevimab bei Regeneron bestellt, habe Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311) in der Nacht auf Mittwoch bekannt gegeben.Der Cocktail solle zur Behandlung von Covid-19-Patienten außerhalb von Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Dabei werde die US-Regierung den Angaben zufolge diese zusätzlichen Dosen für die Patienten kostenlos zur Verfügung stellen.Regeneron liefere der Mitteilung zufolge bereits Dosen für die Behandlung von etwa 300.000 Menschen, so dass sich die gesamte potenzielle Abnahme auf über 1,5 Millionen Dosen in den USA erhöhe.Die Wirksamkeit und Sicherheit von Casirivimab und Imdevimab würden derzeit weiter in klinischen Studien zur Behandlung von Covid-19 bei bestimmten hospitalisierten und nicht-hospitalisierten Patienten untersucht.Der Antikörper-Cocktail habe im November vergangenen Jahres in den USA die Notfallzulassung erhalten. Er solle verhindern, dass das Virus in die Zelle eintreten könne. Die Behandlung führe laut dem Unternehmen zu einer Reduzierung der Viruslast, also der Menge an nachweisbaren Viren, und zu einem rascheren Abklingen der Symptome. Am stärksten hätten demnach diejenigen Probanden profitiert, deren Immunsystem noch keine eigenen Antikörper gegen das Virus gebildet habe. Die Antikörper würden sich gegen zwei Regionen des Spike-Proteins auf der Oberfläche des Sars-CoV-2-Virus richten.DER AKTIONÄR bleibe für beide beteiligten Unternehmen optimistisch. Insbesondere die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie ist nach der Korrektur in den vergangenen Wochen wieder auf attraktivem Niveau angelangt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)