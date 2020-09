Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (30.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Das US-Biotech-Unternehmen Regeneron und sein Partner, der Schweizer Pharmakonzern Roche, hätten am Dienstagabend starke Daten für ihr Corona-Antikörper-Programm veröffentlicht. Wie beide Unternehmen mitgeteilt hätten, habe die Viruslast und die Zeit bis zur Linderung der Symptome bei nicht hospitalisierten Patienten mit Covid-19 reduziert werden können. Darüber hinaus habe der Cocktail die Zahl der Arztbesuche vermindert.Die präsentierten Daten zum investigativen Antikörper-Cocktail "REGN-COV2" würden aus einer sogenannten "nahtlosen" Phase-1/2/3-Studie stammen. Diese sei Teil eines größeren Programms, das auch Studien zur Behandlung von Krankenhauspatienten und zur Prävention von Infektionen bei Personen umfasse, die Kontakt zu Covid-19-Patienten gehabt hätten.Die Behandlung habe sich bei Patienten, die keine eigene wirksame Immunantwort gezeigt hätten, als besonders wirksam erwiesen, habe Roche erklärt. Dies deute darauf hin, dass REGN-COV2 einen therapeutischen Ersatz für die natürlich auftretende Immunantwort darstellen könnte.Roche und Regeneron hätten bereits begonnen, die Ergebnisse mit den Zulassungsbehörden zu diskutieren. Die Studien würden parallel dazu fortgesetzt."Der Aktionär" habe das hochinteressante Thema Antikörper zur Bekämpfung von Corona in der neuen Ausgabe 41/2020 thematisiert. (Analyse vom 30.09.2020)Mit Material von dpa-AFX