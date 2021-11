Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

525,50 EUR -5,09% (05.11.2021, 13:58)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

647,63 USD -0,69% (04.11.2021, 21:00)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (05.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Das Corona-Mittel Ronapreve habe von der japansichen Gesundheitsbehörde die Zulassung für eine weitere Indikation erhalten. Das Mittel könne nun als Prophylaxe vor einer möglichen Ansteckung und für die Behandlung von asymptomatischen Corona-Patienten eingesetzt werden.Die Zulassung sei von der japanischen Gesundheitsbehörde MHLW in einem Notfallprozedere erteilt worden, habe Chugai, die japanische Roche-Tochter, am Freitag bekanntgegeben. So könne Ronapreve auch an ungeimpfte oder unzureichend durch die Impfung vor Corona geschützte Personen verabreicht werden, die entweder in engem Kontakt mit Infizierten gestanden seien oder auf positiv getestet worden seien, während sie selber keine Symptome hätten. Die Patienten müssten dabei jedoch ein hohes Erkrankungsrisiko aufweisen, heiße es weiter.Roche habe die Covid-19-Therapie Ronapreve (Casirivimab und Imdevimab) zusammen mit dem US-Partner Regeneron Pharmaceuticals entwickelt. Der Cocktail sei in Japan zur Verwendung bei verschiedenen Patientengruppen und unter Auflagen auch in Großbritannien bereits zugelassen. In zahlreichen Ländern wie den USA, Indien oder Kanada dürfe die Therapie per Notfallzulassung eingesetzt werden. Zuletzt habe auch die EU-Gesundheitsbehörde EMA ein Prüfverfahren zu Ronapreve gestartet.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link