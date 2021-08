NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie sei gestiegen und jetzt konsolidiere sie. Das Unternehmen habe heute beeindruckende Zahlen gemeldet. Der Gewinn je Aktie habe 25,80 USD betragen. Erwartet worden seien 17 USD. Der Umsatz habe bei 5,1 Mrd. USD gelegen, während 3,7 Mrd. USD erwartet worden seien. Für Regeneron Pharmaceuticals läuft es gut an allen Fronten, was sich in den Geschäftszahlen widerspiegelt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.08.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:490,05 EUR +0,06% (05.08.2021, 15:48)