Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (09.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Regeneron fahre eine zweigleisige Strategie im Kampf gegen die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19. In den nächsten Wochen dürfte es diesbezüglich Neuigkeiten geben. Derweil präsentiere sich der Biotech-Titel in einer starken Verfassung, ein massives Kaufsignal stehe bevor.Zum einen setze der US-Konzern auf den Antikörper Kevzara (Sarilumab), zum anderen auf eine "Antikörper-Cocktail-Therapie". Vor Kurzem habe die DZ BANK die Aktie auf die Liste mit Kaufempfehlungen gesetzt.Unabhängig von den interessanten Ansätzen im Kampf gegen Covid-19 habe Regeneron einen neuen Deal mit der chinesischen Biotech-Schmiede Zai Lab eingefädelt. Für Festlandchina, Taiwan, Macau und Hong Kong hätten sich die Asiaten die Entwicklungs- und Vertriebsrechte am bispezifischen monoklonalen Antikörper REGN1979 gesichert. Regeneron fließe eine Vorabzahlung von 30 Mio. Dollar zu.Ein positiver Newsflow zu Kevzara oder der Antikörper-Cocktail-Therapie im Kampf gegen Corona könnte dem US-Titel zu neuen Jahreshochs verhelfen. Spekulativ, Position bei 340,00 Euro mit Stopp absichern.Zai Lab befinde sich bereits seit Ausgabe 09/2019 auf der AKTIONÄR-Empfehlungsliste. Leser liegen knapp 115 Prozent im Plus und sollten unbedingt mit einem nachgezogenen Stopp bei 38,00 Euro investiert bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link