Tradegate-Aktienkurs Red Hat-Aktie:

101,67 Euro +0,18% (05.12.2017, 13:09)



Nasdaq-Aktienkurs Red Hat-Aktie:

USD 120,00 -0,26% (05.12.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Red Hat-Aktie:

US7565771026



WKN Red Hat-Aktie:

923989



Ticker Symbol Red Hat-Aktie Deutschland:

RHI



Ticker Symbol Red Hat-Aktie Nasdaq:

RHT



Kurzprofil Red Hat Inc.:



Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, Nasdaq-Symbol: RHT) ist ein in Amerika beheimateter multinationaler Softwarekonzern, der Open-Source-Software anbietet. Red Hat’s Hauptquartier befindet sich Raleigh, North Carolina. Gegründet wurde Red Hat im Jahr 1993.

(05.12.2017/ac/a/n)

Cleveland (www.aktiencheck.de) - Red Hat-Aktienanalyse von Analyst Alex Kurtz von KeyBanc Capital Markets:Aktienanalyst Alex Kurtz vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets rät Investoren in Bezug auf Aktien von Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, Nasdaq-Symbol: RHT) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung des Titels.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets sind der Ansicht, dass Red Hat Inc. Kunden einen differenzierten Support und stabile/sichere Plattformen anbiete um Open-Source-Produkte zu implementieren.Das Unternehmen sollte von der Marktentwicklung in Richtung Container profitieren.Analyst Alex Kurtz setzt das Kursziel für die Red Hat-Aktie nach einem Gespräch mit dem Management von 125,00 auf 135,00 USD herauf.Börsenplätze Red Hat-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Red Hat-Aktie:101,14 Euro -4,28% (05.12.2017, 13:38)