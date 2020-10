London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

6.988,00 GBp -0,71% (22.10.2020, 14:53)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie:

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein globales Unternehmen in den Bereichen Consumer Health, Hygiene und Haushalt sowie der führende Hersteller von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Heidelberg, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (22.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die Umsatzzahlen für das Q3 2020 hätten sowohl berichtet (+6,9% y/y auf 3,51 Mrd. GBP) als auch auf vergleichbarer Basis (lfl.; +13,3% y/y) überzeugen und die Analystenprognosen (3,42 Mrd. GBP bzw. lfl. +9,2% y/y) sowie den Marktkonsens (3,42 Mrd. GBP bzw. lfl.: +8,6% y/y) übertreffen können. Der Umsatzausblick für 2020 sei teilweise erhöht worden (lfl.: Anstieg im "niedrigen zweistelligen" (zuvor: "hohen einstelligen"; 9M 2020: +12,4% y/y) Prozentbereich); berichtet: weiterhin Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich; 9M 2020: +9,4% y/y). Der Margenausblick (bereinigte operative Marge auf Höhe des Marktkonsens (23,5%)) sei bestätigt worden. Lusebrink halte die Guidance für 2020 für erreichbar. Er sehe Reckitt Benckiser mit dem umfangreichen Portfolio an Hygiene- und Desinfektionsmarken mit Blick auf die Covid-19-Pandemie sehr aussichtsreich aufgestellt. Diese Aufstellung überkompensiere seines Erachtens die Schwächen (u.a. bei Säuglingsnahrung in China) deutlich. Der Analyst hebe seine EPS-Erwartungen für 2020 (berichtet: 319,29 (alt: 316,56) GBp; bereinigt: 337,12 (alt: 332,20) GBp) und 2021 (berichtet/bereinigt: 345,61 (alt: 344,63) GBp) an.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Reckitt Benckiser-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde bei 84 GBP belassen. (Analyse vom 22.10.2020)Börsenplätze Reckitt Benckiser-Aktie:Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:78,18 EUR -0,33% (22.10.2020, 14:53)