Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

84,999 EUR +1,18% (03.02.2017, 10:51)



London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

GBP 71,82 +1,02% (03.02.2017, 11:27)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie:

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein international führendes Unternehmen in Reinigungsprodukten und Haushaltswaren. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Mannheim, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) weiterhin zu verkaufen.Das Unternehmen habe am 02.02. bestätigt, sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme des US-Babynahrungsherstellers Mead Johnson zu befinden. Hierbei biete Reckitt 90,00 USD je Mead Johnson-Aktie in bar (Aufschlag von 29% ggü. dem Schlusskurs vom 01.02.), was einem Transaktionswert von rund 16,7 Mrd. USD (ca. 13,4 Mrd. GBP) entspreche. Die Finanzierung solle durch Barmittel und Fremdkapital bei einer Aufrechterhaltung des Investmentgraderatings erfolgen. Mit dem Zukauf würde Reckitt sein Schwellenmarkt-Geschäft stärken.Alles im allem sei die Übernahme wenig konform mit der bisherigen strategischen Ausrichtung des Konzerns, dessen Kernportfolio aktuell vor allem Gesundheits- und Haushaltsmarken umfasse. Ferner sei die schwächere EBIT-Marge von Mead Johnson negativ zu werten. Ein Zustandekommen der geplanten Transaktion halte die Analystin wegen der schon fortgeschrittenen Verhandlungen für wahrscheinlich. Das Wertpapier habe mit einem Kursanstieg auf die Bekanntgabe reagiert.Börsenplätze Reckitt Benckiser-Aktie: