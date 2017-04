Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

87,26 EUR +0,40% (24.04.2017, 12:14)



London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

7.320,00 GBp +1,46% (24.04.2017, 12:30)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie:

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein international führendes Unternehmen in Reinigungsprodukten und Haushaltswaren. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Mannheim, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (24.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) weiterhin zu verkaufen.Der Konzern habe mit dem berichteten Umsatz in Q1/2017 im Rahmen der Erwartungen gelegen (2,64 (Vj.: 2,30; Analystenerwartung: 2,59: Marktkonsens: 2,65) Mrd. GBP). Der Umsatz auf vergleichbarer Basis (lfl.) habe hingegen erstmals kein Wachstum aufgewiesen (+/-0% y/y) und damit die Prognosen verfehlt (Analystenerwartung: +1,2% y/y; Marktkonsens: +1,0% y/y). Ursächlich hierfür sei eine schwache Entwicklung in der Region ENA vor allem bei Scholl/Amopé und Air Wick gewesen.Für 2017 gehe Reckitt Benckiser zwar weiterhin von einem lfl.-Umsatzwachstum von 3% y/y aus, erwarte aber für das Q2 weiterhin eine schwache Entwicklung bei wichtigen Marken (u.a. Scholl). Zudem setze der Konzern seine aktuelle Strategie (u.a. Fokus auf die Kernsegmente Health und Hygiene) mit der Überprüfung der Food-Sparte fort. Dies halte Cherdron angesichts der geringeren Profitabilität in diesem Segment für sinnvoll.Wegen der weiterhin zu erwartenden schwachen Wachstumsdynamik, die nach Meinung der Analystin das Erreichen des lfl.-Wachstumsziels in 2017 erschwere, sowie der weiterhin bestehenden Belastungen durch Oxy RB verfüge der Titel aus Sicht der Analystin weiterhin über ein Abwärtspotenzial.Börsenplätze Reckitt Benckiser-Aktie: