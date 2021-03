Beispielhaft für die ausgesprochene Schwäche der technologie- bzw. technologienahen Aktien hätten gestern die FAANG-Aktien (Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Google/Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL)) aggregiert rd. 3,6% an Wert verloren. In Europa hätten ganz klar die "Reopening"-Aktien (Aktien, die von einer Normalisierung der Wirtschaft bzw. von der Wiedereröffnung von momentan noch geschlossenen oder stark beeinträchtigten Subsektoren profitieren würden) inklusive Finanz- und Immobilien-Titel die Nase vorne gehabt.



In Asien würden sich heute Morgen die Indices in Japan, Hongkong und Indien mit einem Plus von rd. einem Prozent überwiegend freundlich zeigen. Gemäß den aktuellen Futures-Indikationen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG heute von einer wenig veränderten Börseneröffnung in Europa ausgehen.



Die Nachricht über einen weiteren Drohnen-Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen auf den saudischen Ölhafen Ras Tanura habe gestern den Ölpreis der Marke Brent zwischenzeitlich über die Marke von USD 70 getrieben. Als die Erfolglosigkeit dieses Unterfangens bekannt geworden sei, seien sowohl die Preise für Brent als auch für die Sorte WTI wieder zurückgefallen. Heute Früh habe sich der Ölpreis wiederum etwas fester gezeigt.



Die Kombination aus höheren Anleiherenditen und einem stärkeren US-Dollar habe gestern auch den Goldpreis nachgeben lassen. (09.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Börsen präsentierten sich am Montag mit einer recht divergenten Entwicklung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die asiatischen Märkte seien mit Ausnahme von Indien gestern relativ schwach gewesen, Europa habe sich davon allerdings ziemlich stark abkoppeln können und habe zum Großteil freundlich tendiert. Die US-Futures seien vorbörslich 2% im Minus gewesen, da die Verabschiedung des USD 1,9 Bio. schweren COVID-19-Hilfspakets durch den US-Senat die Anleiherenditen in die Höhe getrieben und die hoch bewerteten Technologieaktien sowie auch Werte aus dem Bereich Kommunikationstechnologie abermals schwer unter Druck gesetzt habe. Die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite habe gestern bei 1,60 notiert % , ein Anstieg um fast 4 Basispunkte. Die Erwartung einer Erholung der US-Wirtschaft von der COVID-19-Pandemie gepaart mit steigenden Inflationsaussichten habe die US-Anleiherenditen zuletzt stetig nach oben gezogen.