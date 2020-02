Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Schnellschätzung für den Dienstleistungs-PMI in Großbritannien hatte für den aktuellen Berichtsmonat einen spürbaren Rebound (von 50,0 auf 52,9 Punkte) ausgewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hauptgrund für diese Stimmungsaufhellung dürfte das mit der Unterhausentscheidung zum EU-Austrittsgesetz vom Dezember 2019 konkret gewordene EU-Austrittsdatum des Landes per Ende Januar 2020 gewesen sein. Dabei hätten nahezu alle Subkomponenten nennenswerte Verbesserungen aufweisen können und damit den Hauptindex zum ersten Mal seit Juli 2019 wieder in den expansiven Bereich getrieben. Im Grundsatz dürfte diese Erholung bei der Veröffentlichung der heutigen finalen Daten bestätigt werden. Es bleibe indes abzuwarten, ob die Stimmungsaufhellung nachhaltig sei. Die Analysten würden in den kommenden Monaten mit einem nur verhaltenen Wachstum der britischen Wirtschaft rechnen.



Die jüngst veröffentlichten Daten hätten nicht dazu geführt, dass der Euro zum Britischen Pfund aus der Handesspanne 0,84 zu 0,86 GBP ausgebrochen sei. Daran dürfte sich auch heute nichts ändern. (05.02.2020/ac/a/m)



