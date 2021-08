Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Razer Inc.:



Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) entwirft und baut ein spielerorientiertes Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen. Die Hardware des Unternehmens umfasst Hochleistungs-Gaming-Peripheriegeräte und Blade-Gaming-Notebooks. Darüber hinaus bietet es Gaming-Handys, Gaming-Mäuse, Matten, Tastaturen, Headsets, Broadcaster, Konsolen, Desktops, Displays, Router, Zubehör, Bekleidung und Taschen. (27.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Razer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) unter die Lupe.Nachdem Razer am Mittwoch mit starken Halbjahreszahlen überzeugt habe, liefere der Gaming-Konzern am Donnerstag die nächste gute Nachricht für Anleger. Denn laut CEO und Razer-Mitgründer Min-Liang Tan werde intern über ein Zweitlisting in den USA diskutiert.Jeden Tag würden Gamer fragen, weshalb die Razer-Aktie nur in Hongkong gelistet sei und nicht an einer US-Börse, habe Tan gegenüber CNBC gesagt. Das Unternehmen sei allerdings bereits "inmitten einer internen Diskussion", ob man ein Zweitlisting an einer US-Börse anstreben sollte.Tatsächlich erlöse der in den USA gegründete Konzern den Großteil seiner Umsätze mit Laptops, Kopfhörern oder Mäusen auch in den USA und verfüge dort über eine hohe Markenbekanntheit. Im Interview mit CNBC schätze Tan den US-Anteil der Umsätze auf 40 bis 50%.Zwar verfolge Razer neben dem Hardware-Kerngeschäft auch Software- und Fintech-Ambitionen, doch es seien klar die Marktführerschaft bei Premium-Laptops in den USA und der Verkauf andere Gaming-Hardware gewesen, die im vergangenen Halbjahr die Umsätze angetrieben hätten.Hinweis:Der Autor Benedikt Kaufmann hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Razer.