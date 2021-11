Hongkong-Aktienkurs Razer-Aktie:

Kurzprofil Razer Inc.:



Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) entwirft und baut ein spielerorientiertes Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen. Die Hardware des Unternehmens umfasst Hochleistungs-Gaming-Peripheriegeräte und Blade-Gaming-Notebooks. Darüber hinaus bietet es Gaming-Handys, Gaming-Mäuse, Matten, Tastaturen, Headsets, Broadcaster, Konsolen, Desktops, Displays, Router, Zubehör, Bekleidung und Taschen. (04.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Razer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) unter die Lupe.Razer sei "die Apple der Gaming-Branche". Und die operative Entwicklung beim US-Unternehmen gewinne wieder an Dynamik. Analysten würden von einer starken Nachfrage nach Razer-Produkten im Weihnachtsquartal ausgehen. Die Aktie sei zuletzt aus dem mehrmonatigen Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen. Da Papier sei nicht mehr günstig bewertet, doch Razer sei eine Top-Marke, die in Zukunft eine große Rolle spielen dürfte, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.11.2021)