Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,128 EUR +0,71% (11.06.2019, 13:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,89 USD +1,92% (10.06.2019, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.06.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Kreditwürdigkeitsprüfer von Fitch sind skeptisch, ob die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ihre angekündigte Restrukturierung wie geplant durchziehen kann, so die Experten von "FONDS professionell".Darum habe die Ratingagentur die Bonitätsnote des Finanzinstituts um eine Stufe gesenkt, würden verschiedene Medien berichten. Mit "BBB" rangiere die Deutsche Bank nun nur noch zwei Stufen über Ramschniveau. Das Rating, das für Derivate-Geschäfte der Bank relevant sei, sei um eine Stufe auf "BBB+" gesunken.Die Herabstufung reflektiere "die fortgesetzten Schwierigkeiten und den begrenzten Fortschritt der Bank, ihre Profitabilität zu steigern und ihr Geschäftsmodell zu stabilisieren", schreibe die Ratingagentur in einer Mitteilung. Zwar könne eine rasche und effektive Umsetzung der Umbaupläne im Laufe der Zeit zu einer besseren Bonitätsnote führen. "Jedoch glauben wir, dass es schwierig wäre, eine weitere Restrukturierung umzusetzen", hätten die Fitch-Analysten erklärt.Für die Deutsche Bank bleibe der Vorgang nicht ohne Folgen: So würden unter anderem die Finanzierungskosten steigen, wenn sich die Ratings eines Unternehmens verschlechtern würden. Schon vor der Fitch-Entscheidung seien die Kosten für Kreditausfallversicherungen (CDS) bei der Deutschen Bank höher als bei vielen Konkurrenten gewesen. Hinzu komme: Viele Investoren würden bei Derivate-Geschäften stark auf Ratings achten, wenn es um die Frage gehe, mit welchen Geldhäusern sie zusammenarbeiten würden. Schlechte Ratings seien somit auch schlecht fürs Geschäft.XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,126 EUR +2,68% (11.06.2019, 13:43)