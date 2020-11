Auch wenn COVID-19 im Grunde genommen eine Gesundheitskrise sei, bedeute die Pandemie einen gewaltigen Schock für das sozioökonomische System, mit weitreichenden und strukturellen Auswirkungen. In den Industrieländern komme es dabei in erster Linie zu einer höheren Verschuldung der öffentlichen und privaten Haushalte, mehr Insolvenzen und steigender Arbeitslosigkeit. In den Schwellenländern seien weitere Folgen, wie zunehmende Armut und steigende Ungleichheit in den Bereichen Bildung und Gesundheit zu erwarten. Stegeman ist der Auffassung, dass uns diese beispiellosen Auswirkungen bewusst machen müssen, dass das gegenwärtige System nicht länger tragbar ist, so die Experten von Triodos Investment Management.



Nach Auffassung von Triodos IM verdeutliche die Coronakrise, dass ein Wandel der Weltwirtschaft dringender sei denn je. Ein solcher Wandel habe ebenso viele Facetten wie das gesamte Wirtschaftssystem. Verschiedene Aspekte - von der Energieversorgung bis zur sozialen Eingliederung - würden diesen Wandel befeuern und künftig mehr Aufmerksamkeit von Investoren verlangen.



Der Wandel beschreibe eine qualitative Veränderung im Zustand eines komplexen Systems. COVID-19 verändere das Investitionsumfeld und mache damit einige Veränderungen noch wichtiger als zuvor. Hans Stegemann beleuchte drei Aspekte dieses Wandels: Dabei gehe es um den Aufbau einer neuen Wirtschaft, die Raum für neue Initiativen und Technologien biete; es komme zu einem Umbau von nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen in nachhaltige Alternativen; und letztlich zu einem schrittweisen Abbau von Unternehmen mit eindeutig nicht nachhaltigen Produkten oder Geschäftsmodellen, die den Menschen und dem Planeten schaden würden und weder die Absicht noch eine Strategie zu einem Wandel hätten.



"Angesichts der angespannten Lage der öffentlichen Haushalte, die teilweise sogar völlig ausgeschöpft sind, da die Regierungen zunächst eine Gesundheitskrise bewältigen und später die Auswirkungen dieser Krise auf die Wirtschaft abfedern mussten, spielt privates Kapital eine entscheidende Rolle im bevorstehenden Wiederaufbau. Investoren können und müssen eine differenzierende Rolle übernehmen, indem sie zum Wandel zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Wirtschaft beitragen. Für professionelle Anleger zählt dies zu ihrer treuhänderischen Pflicht, aber es ist eine moralische Pflicht für uns alle", so Hans Stegeman. (11.11.2020/ac/a/m)





LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bei Triodos Investment Management (Triodos IM) analysiert die Investitionslandschaft in einer Welt nach COVID-19 und untersucht, was für eine tragfähige Erholung der Wirtschaft erforderlich ist und welche Rolle private Investoren spielen.Infolge der COVID-19-Pandemie und der zu ihrer Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen stecke die Gesellschaft in der tiefsten globalen Wirtschaftsrezession, die jemals in Friedenszeiten erfasst worden sei. In einer aktuellen Analyse zeige Triodos IM, dass die eigentlichen Ursachen dieser Krise in Mängeln lägen, die dem derzeitigen Wirtschaftssystem inhärent seien.