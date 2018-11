Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (08.11.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von Per-Ola Hellgren, Senior Investment Analyst von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Senior Investment Analyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2).Im dritten Quartal 2018 sei der Konzernumsatz um 5,8% yoy auf 69,8 Mio. EUR gestiegen. Im deutschen Heimatmarkt habe sich der Umsatz auf 19,5 Mio. EUR erhöht (+27,6%). Hierzu hätten insbesondere abschließende Auslieferungen zu einem Großprojekt in Osteuropa beigetragen. Auch in der Region Amerika habe der Umsatz auf 8,1 Mio. EUR stark zugelegt (+24,6%). Einen wesentlichen Beitrag hierzu habe die Neuaufstellung der Tochtergesellschaft in den USA geliefert, die insbesondere das Geschäft mit Kunden aus der chemischen Industrie weiter habe ausbauen können.Negativ habe sich dagegen der Umsatz in Asien (-0,8% auf 13,3 Mio. EUR) sowie vor allem in der Zentralregion entwickelt (Afrika und Europa ohne Deutschland,-6,1% yoy auf 28,9 Mio. EUR). Das EBIT habe sich auf 3,6 Mio. EUR verbessert (Vj.: -1,2 Mio. EUR) und wäre auch ohne den Buchgewinn aus dem Verkauf eines nicht betriebsnotwendigen Anlagevermögens in Höhe von 2,0 Mio. EUR in die Gewinnzone gelangt. Der Nettoverlust habe sich entsprechend auf 2,6 Mio. EUR verbessert (Vj.: -1,5 Mio. EUR). Die Nettoverschuldung sei auf 8,4 Mio. EUR deutlich reduziert worden (Ende Q2 2018: 16,9 Mio. EUR). Die Analysten der LBBW hätten ihre Schätzungen entsprechend angepasst.Per Saldo bestätigt Per-Ola Hellgren, Senior Investment Analyst der LBBW, daher das Kursziel von 25 EUR je R. STAHL-Aktie und stuft angesichts des aktuellen Kursniveaus nun sein Rating des Titels auf "halten" von "verkaufen" hoch. Risiken für den Investment Case sehe der Analyst insbesondere in einer signifikanten Veränderung der Ölpreise, in weiteren Zukäufen der Großaktionäre und in einer deutlich kräftigeren oder schwächeren Gewinnerholung als antizipiert. (Analyse vom 08.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link