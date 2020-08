Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,34 EUR -1,01% (20.08.2020, 09:13)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,61 EUR -0,09% (20.08.2020, 09:27)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (20.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse der DZ BANK:RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) gab vorgestern nach Börsenschluss bekannt, das Grundkapital um zehn Prozent zu erhöhen, so Simon Betschinger von der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Aktien seien weggegangen wie warme Semmeln. Innerhalb weniger Stunden hätten die neuen Aktien mittels eines beschleunigten Verfahrens platziert werden können. Etwa 2 Milliarden Euro würden in die Firmenkassen fließen. Das Geld solle für Projekte rund um erneuerbare Energien eingesetzt werden. Simon Betschinger von der DZ BANK möge solche Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts nicht. Es sei eine kleine Teilenteignung. "Ich werde verwässert und kann nichts dagegen tun", so Simon Betschinger von der DZ BANK. Eine kleine Gruppe privilegierter Investoren profitiere. Meinen Ärger einmal beiseitegeschoben, glaube ich, dass die RWE-Aktie in den nächsten Monaten steigen wird, so Simon Betschinger von der DZ BANK weiter. Betschinger habe gestern gekauft. Er spekuliere darauf, dass der Markt das Thema "Green-Energy-Stocks" spielen werde. Viel Kapital fließe derzeit in dieses Thema.RWE befinde sich auf Rang drei der Trendstabilitäts-Rangliste im DAX . Der Energieversorger habe aktuell wie viele andere Wettbewerber unter rückläufigen Stromabsätzen zu leiden. Zwar ziehe die Stromnachfrage im Privatkundensegment aktuell weiter an, da viele Menschen angesichts der Coronavirus-Pandemie mehr Zeit in den eigenen Vier Wänden verbringen und nach Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten würden. Im Gewerbe- und Industriekundensegment mache sich die Coronavirus-Pandemie angesichts von Produktionsausfällen und Filialschließungen negativ bemerkbar und führe zu deutlich geringeren Stromabsätzen. Dennoch könne sich RWE in diesem äußerst herausfordernden Marktumfeld erfolgreich behaupten, was ein Blick auf die jüngsten Halbjahres-Ergebnisse beweise. So habe sich der bereinigte operative Gewinn im Vorjahresvergleich um satte 33% verbessert, womit die Konsenserwartungen der Analysten deutlich hätten übertroffen werden können.Zu verdanken gehabt habe RWE dieses unerwartet deutliche Ergebnisplus vor allem dem konsequent umgesetzten Ausbau der Erneuerbaren Energien. Nach der mittlerweile abgeschlossenen Übernahme der Ökostromaktivitäten von E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) würden mittlerweile rund 25% der Gesamtkapazitäten auf regenerative Energiequellen wie Wind-, Wasser- und Solarenergie entfallen. Besonders deutliche Zuwächse habe man im ersten Halbjahr im Bereich Offshore-Windenergie zu verzeichnen gehabt, wobei das Segmentergebnis ein operatives Plus von 20% habe erzielen können.Etwas geringer seien die Zuwächse im neu zusammengefassten Segment Onshore Wind/Solar ausgefallen, wobei man hier dank höherer Erzeugerkapazitäten und besserer Windverhältnisse ein Ergebnisplus von knapp 12% vorzuweisen gehabt habe. Da Ökostrom jedoch deutlich höhere Margen als konventionell erzeugte Energie abwerfe, generiere der Essener Energieversorger mittlerweile mehr als die Hälfte seines operativen Gewinns mit Erneuerbaren Energien.Mit dem rund 400 Mio. Euro teuren Kauf des Onshore-Wind- und Solar-Entwicklungsgeschäfts des Windenergieanlagenbauers Nordex sei RWE kürzlich in diesem Zusammenhang ein bedeutender strategischer Erfolg gelungen. Denn damit sichere man sich den Zugriff auf eine attraktive Pipeline mit Solar- und Windkraftprojekten in Frankreich, Spanien, Schweden und Polen mit einer Gesamtkapazität von 2,7 Gigawatt. Auch mittelfristig wolle RWE seine Ökostromkapazitäten durch gezielte strategische Zukäufe erweitern, um sein strategisches Planziel, bis zum Ende der Dekade mehr als 60% seiner Energieversorgung durch Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen abzudecken, sicher erreichen zu können.Da RWE hohe Free-Cash-Flows erwirtschafte und sich die Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren dank des steigenden Ökostromanteils deutlich dynamischer gestalten werde, würden auch die Aktionäre in Form steigender Dividenden profitieren. Für das abgelaufene Fiskaljahr halte RWE trotz der Coronavirus-Pandemie weiterhin an der geplanten Dividendenerhöhung von 0,80 auf 0,85 Euro je Aktie fest. Da man nach der unerwartet deutlichen Ergebnisverbesserung in den ersten sechs Monaten beim bereinigten operativen Gewinn ein Ergebnis am oberen Ende der konzerneigenen Prognosespanne von 1,2 bis 1,5 Mrd. Euro anpeile, rechne der Analystenkonsens auch in 2020 mit einer weiteren Dividendenerhöhung. Die Experten von Goldman Sachs hätten sich entsprechend optimistisch gezeigt zu den weiteren Aussichten bei RWE und das Kursziel mit 38,50 Euro bestätigt. Die Einstufung sei dabei mit "Conviction Buy" bestätigt worden. (Ausgabe vom 19.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link